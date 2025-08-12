Après des reports successifs à cause d'une météo capricieuse, une fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé de Cap Canaveral en Floride ce lundi 11 août 2025 à 8h35, heure locale. À son bord, 24 nouveaux satellites pour Project Kuiper, la constellation d'Internet par satellite d'Amazon.

Une heure après le lancement de cette mission KF-02, SpaceX a confirmé le déploiement avec succès des satellites. Une quatrième mission opérationnelle pour Kuiper qui porte sa flotte à 102 satellites en orbite basse.

Les satellites Kuiper sont déployés à une altitude de 465 km au-dessus de la Terre. Par la suite, ils s'élèvent progressivement jusqu'à leur altitude prévue de 630 km.

Une alliance surprenante, mais nécessaire

Voir Amazon faire appel à son concurrent SpaceX a de quoi surprendre. SpaceX domine le marché avec sa constellation Starlink, qui compte déjà plus de 8 000 satellites opérationnels et de l'ordre de 5 millions de clients.

C'est la deuxième fois qu'Amazon confie ses satellites Kuiper à l'entreprise d'Elon Musk. La raison est que le temps presse. La Federal Communications Commission (FCC) a imposé une date butoir à Amazon.

Ainsi, la moitié de sa constellation doit être en orbite d'ici juillet 2026. Un véritable défi qui force le géant du e-commerce à utiliser tous les lanceurs fiables disponibles, même ceux de son principal adversaire.

100e lancement de 2025 pour SpaceX

La mission KF-02 est accessoirement la 100e mission de SpaceX pour cette seule année 2025, dont plus de 70 % pour sa propre constellation Starlink. Un rythme effréné qui pourrait permettre à SpaceX de battre son record de 138 lancements établi en 2024.

La fusée Falcon 9 utilisée pour la mission KF-02 était équipée d'un premier étage flambant neuf, ce qui est assez rare pour SpaceX qui a fait de la réutilisation des lanceurs sa marque de fabrique.

Après la séparation des étages, le booster a atterri sur la barge automatisée « A Shortfall of Gravitas » qui était stationnée dans l'océan Atlantique.

La longue route de Project Kuiper

Le chemin est encore long pour Amazon. Les 102 satellites actuellement en orbite ne sont qu'un début. L'objectif final est de déployer plus de 3 200 satellites pour offrir un service Internet rapide et fiable partout dans le monde.

Pour tenir les délais, Amazon a sécurisé pas moins de 83 lancements auprès de divers partenaires, incluant Arianespace (Ariane 6), Blue Origin (New Glenn) et ULA (Atlas V et Vulcan Centaur), en plus de trois vols avec SpaceX.

À un tarif encore inconnu, le service Kuiper d'Amazon devrait être disponible pour des clients à la fin de cette année 2025. Une commercialisation d'abord aux États-Unis, au Canada et en Europe, dont la France.

N.B. : Source image (vignette) : SpaceX.