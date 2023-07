Avec l'ambition de futurs lanceurs européens réutilisables, Themis est un démonstrateur d'étage principal qui pourra revenir se poser pour être reconditionné et réutilisé par la suite, tandis que Prometheus est un moteur-fusée.

ArianeGroup est le maître d'œuvre de Themis et développe Prometheus pour l'Agence spatiale européenne (ESA). Réutilisable cinq fois, le moteur-fusée s'appuie notamment sur l'impression 3D et doit diviser par dix les coûts de production par rapport au moteur Vulcain 2 d'Ariane 5.

De classe 100 tonnes, Prometheus brûle de l'oxygène liquide et du méthane liquide, même si une version utilisant de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide est également en cours de développement. Liquide à une température proche de celle de l'oxygène, le méthane est plus facile à manipuler et moins coûteux.

Avec du bio-méthane pour les essais

Récemment, ArianeGroup a annoncé le succès de la première campagne d'allumage de Prometheus sur Themis utilisé comme banc d'essai. " Il s'agit d'une étape clé pour ces deux démonstrateurs européens destinés à développer les briques technologiques nécessaires à la réutilisation. "

Sur le site du groupe à Vernon en Normandie, le moteur-fusée a fonctionné pendant 12 secondes. ArianeGroup souligne une première en Europe avec l'allumage réussi de Prometheus, et précise que lors de la campagne d'essais, du bio-méthane a été employé comme carburant.

Alors que les essais du moteur Prometheus vont se poursuivront fin 2023 sur le banc d'essai du site de l'Agence spatiale allemande à Lampoldshausen en Allemagne, ArianeGroup évoque la perspective pour 2024 de premiers tests en vol (à faible altitude) de Themis à Kiruna, en Suède.

N.B : Source images : ArianeGroup.