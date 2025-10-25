Le lanceur chinois réutilisable Zhuque-3 vient de réussir son test de mise à feu statique, confirmant les ambitions de l’entreprise LandSpace de rivaliser avec SpaceX avant la fin de 2025.

En Chine, l’industrie spatiale privée connaît une accélération spectaculaire. L’entreprise LandSpace, fondée à Pékin en 2015, a validé avec succès son essai de mise à feu statique pour le lanceur Zhuque-3 le 20 octobre.

Réalisé sur le site de Dongfeng, dans la zone d’innovation spatiale commerciale du nord-ouest du pays, ce test marque la fin de la première phase de la campagne de vol inaugural du véhicule. L’opération, d’une durée de trois jours, comprenait également une phase d’alimentation complète en carburant.

Une fusée inspirée du modèle Falcon 9

Le Zhuque-3, haut de 66 mètres, reprend la configuration en deux étages popularisée par SpaceX. Sa première partie, réutilisable, est propulsée par neuf moteurs Tianque-12A développés en interne, utilisant un mélange de méthane liquide et d’oxygène liquide (LOX).

Ce choix le rapproche davantage du moteur Raptor que du Merlin de la firme américaine, encore alimenté au kérosène. Grâce à cette propulsion, le Zhuque-3 peut emporter jusqu’à 18,3 tonnes en orbite basse, une capacité proche des 22,8 tonnes de la Falcon 9 américaine.

Cette similitude n’est pas fortuite : LandSpace entend capitaliser sur la maîtrise de la réutilisation partielle pour réduire drastiquement les coûts d’accès à l’espace.

Le pari audacieux du spatial privé chinois

La firme LandSpace n’en est pas à son premier succès. Son lanceur précédent, le Zhuque-2, fut en 2023 le premier véhicule à propulsion LOX-méthane à atteindre l’orbite terrestre, avant de connaître quelques revers cette année.

Mais le programme Zhuque-3 va plus loin : après des tests de décollage et d’atterrissage à basse altitude en 2024 et une mise à feu réussie en juin 2025, la société se prépare à la phase cruciale du lancement orbital avec tentative de récupération du premier étage.

ZhuQue-3 (ZQ-3) Reusable Launch Vehicle Enters Final Preparations for Maiden Flight



From October 18 to 20, 2025, ZhuQue-3 (ZQ-3) Y1 reusable launch vehicle successfully completed the first phase of its maiden flight campaign — full-scale propellant loading rehearsal and static… pic.twitter.com/rcd6p1ihkB — LandSpace (@LandSpace_Tech) October 20, 2025

En visant une réutilisation jusqu’à 20 fois et une réduction des coûts pouvant atteindre 90%, le projet s’aligne sur les objectifs économiques et écologiques du nouveau spatial chinois.

Vers une nouvelle rivalité dans l’espace

Au-delà de la prouesse technologique, ce test consolide la montée en puissance du secteur spatial privé chinois. LandSpace, tout comme d’autres acteurs émergents tels que Space Pioneer, bénéficie de conditions réglementaires plus souples favorisant une innovation rapide.

Reste à savoir si le vol inaugural du Zhuque-3, prévu avant la fin de 2025, confirmera ses ambitions de réutilisation. Une réussite pourrait non seulement renforcer la position de la Chine dans la course mondiale aux lancements orbitaux, mais aussi redéfinir l’équilibre des forces dans l’exploration spatiale commerciale.