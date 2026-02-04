C'est une avancée qui bouscule les fondamentaux du magnétisme. Une équipe de chercheurs de l'Université de Bâle et de l'ETH Zurich a réussi l'exploit de changer la polarité d'un aimant ferromagnétique uniquement avec de la lumière. Fini le besoin de chauffer le matériau. Cette méthode ouvre des perspectives inédites pour des circuits électroniques reconfigurables à la volée.

Comment fonctionne un aimant ferromagnétique classiquement ?

Pour comprendre l'importance de cette découverte, il faut revenir aux bases. Dans un aimant, comme celui de votre frigo, la magie opère grâce à l'alignement de milliards d'électrons. Leurs spins, de minuscules champs magnétiques individuels, s'orientent tous dans la même direction, créant une force collective.

Cependant, cette harmonie est fragile. Elle est constamment menacée par l'agitation thermique à l'intérieur du matériau. Si la température dépasse un seuil critique, le désordre l'emporte et l'aimant perd ses propriétés. Pour inverser sa polarité, la méthode classique consiste justement à le chauffer pour "réinitialiser" les spins, puis à le laisser refroidir pour qu'ils s'alignent dans une nouvelle direction.

Quelle est l'innovation de cette nouvelle approche ?

L'équipe suisse a totalement contourné cette contrainte thermique en utilisant une impulsion laser. Leur secret réside dans le matériau : deux couches ultrafines de ditellurure de molybdène, un semi-conducteur organique, légèrement torsadées l'une par rapport à l'autre. Cette structure spécifique permet de créer des états dits "topologiques".

Ces états topologiques sont incroyablement stables et définissent les propriétés du matériau, qui peut passer d'isolant à conducteur. Fait crucial, dans les deux cas, les spins des électrons s'alignent naturellement, transformant le matériau en aimant. L'impulsion lumineuse permet de basculer l'orientation collective de ces spins de manière permanente, sans le moindre apport de chaleur.

Quelles sont les applications concrètes envisagées ?

Le contrôle par la lumière change tout. Cette méthode permet non seulement d'inverser la polarité de l'aimant, mais aussi de "dessiner" des frontières à l'intérieur même du matériau. On peut ainsi créer des zones avec des polarités différentes sur une seule et même puce. Une véritable prouesse.

L'implication est majeure. Selon les chercheurs, il devient possible d'écrire optiquement des circuits topologiques adaptables. Une des applications les plus prometteuses serait la création d'interféromètres miniatures, des appareils capables de mesurer des champs électromagnétiques extrêmement faibles avec une précision inégalée.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette technologie est-elle prête pour le grand public ?

Non, pas encore. Pour l'instant, le processus ne fonctionne qu'à des températures très basses, proches du zéro absolu (quelques Kelvin). C'est un défi technique majeur à surmonter avant d'envisager des applications commerciales à grande échelle.

En quoi est-ce différent de l'informatique quantique ?

Bien que les deux technologies opèrent à très basses températures, l'approche est différente. Ici, on manipule un état collectif (le ferromagnétisme) avec la lumière, tandis que l'informatique quantique se base sur la manipulation d'états quantiques individuels (qubits). Les températures requises pour cette nouvelle méthode sont toutefois moins extrêmes que pour certains ordinateurs quantiques actuels.