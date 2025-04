Le leasing est fréquemment associé au secteur de l'automobile, et en particulier au marché des véhicules électriques pour une location longue durée avec l'assurance de bénéficier d'un véhicule neuf ou récent. Une manière de participer à la transition écologique, tout en limitant les imprévus en matière de budget automobile.

Le leasing peut toutefois s'appliquer à bien d'autres domaines et il existe aussi le leasing de matériel professionnel. En couvrant un large éventail d'activités, il peut intéresser des entreprises de toutes tailles, en plus de commerces de proximité, de professions libérales et d'indépendants.

La location de matériel informatique peut être particulièrement intéressante en tenant compte du rythme d'évolution rapide des solutions, et ainsi pour disposer d'équipements toujours à la pointe de la technologie. Une perspective qui pèse dans la balance.

La flexibilité au cœur du contrat

Une location peut se faire sur une durée déterminée et plus ou moins longue, sachant que l'option d'achat n'est pas nécessairement une finalité, surtout si l'objectif est de bénéficier d'équipements pour lesquels les mises à jour sont fréquentes.

Parmi les avantages du leasing de matériel professionnel, la problématique de la préservation de la trésorerie tient une part forcément importante. En évitant un investissement initial d'ampleur, des liquidités sont conservées pour faire face à d'autres éventualités.

Parfois intimement liés, des avantages se retrouvent aussi du côté d'une maîtrise du budget grâce à des loyers généralement fixes ou pour répondre à des besoins seulement ponctuels, sans oublier un remplacement du matériel si une panne intervient. À la fin du contrat de leasing, c'est l'opportunité d'une remise à plat pour s'adapter au mieux à la situation actuelle.

Pour une économie circulaire

Selon un rapport publié par BNP Paribas Leasing Solutions, le modèle économique du Produit en tant que Service (PaaS) est un moteur de l'économie circulaire qui s'inscrit dans les objectifs de développement durable de l'Union européenne.

« Le modèle PaaS, à savoir la vente du service du produit plutôt que le produit lui-même, peut accélérer la transition vers une économie circulaire en prolongeant la durée de vie des actifs et en maximisant l'utilisation des ressources. »

BNP Paribas Leasing Solutions écrit en outre qu'avec ce genre de contrat, les entreprises peuvent « répondre aux défis tels que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, la volatilité des prix et la dépendance aux ressources ».