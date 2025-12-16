E.Leclerc met le paquet sous le sapin avec son opération Noël High-Tech. Jusqu'au 24 décembre, profitez de remises exceptionnelles, mais gardez un œil sur le calendrier ! Les gamers ont jusqu'au 18 décembre pour profiter des promos PS5, et ceux qui cherchent des cadeaux à petit prix ont jusqu'au 21 décembre pour les « Immanquables ».
Pour vous faire gagner du temps, nous avons filtré les meilleures promos du moment.
TOP 10 du Noël high-tech Leclerc
- Casque Bluetooth JBL Tune 660 NC - Noir à 39 € jusqu'au 21/12 (prix officiel 99,99 €) (réduction de bruit active, son JBL Pure Bass, charge rapide, autonomie jusqu'à 44h)
Aussi disponible au même prix en bleu
- Boîtier TV Strong LEAP-S3+V2 4K à 44,99 soit -10 € (processeur Amlogic S905Y4 à 2 GHz, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage eMMC, GPU Mali-G31 MP2, Android TV, compatibilité AV1 / H.264 / H.265 / VP9, apps Netflix, YouTube et Prime Video, Wi-Fi et Ethernet)
- Imprimante multifonction Canon Pixma TS3750i à 49,99 € soit -10 € avec la carte (jet d'encre couleur, copie et numérisation, A4, 4800 x 1200 DPI, WiFi)
- Écran PC gaming incurvé Titan Army C24A1H R1500 à 99 € soit -34% (23,6" FHD, dalle VA, courbure 1500R, 240Hz, 1ms, HDR10, 96% sRGB, 87% DCI-P3, contraste 3000:1, compatible FreeSync, anti-reflets, faible lumière bleue)
- Enceinte portable JBL Charge 6 - Noir à 159 € soit -20% (45W, 28h d’autonomie, IP68, résistance à la poussière et aux chocs, IA Sound Boost, Auracast, charge rapide, sangle amovible...)
- TV LG UHD AI 43UA73006LA 4K 2025 - 43" à 269 € soit -60 € avec la carte Leclerc
- OPPO Reno14 F 5G - 256 Go Vert à 279,90 € soit -70 € (6,57" AMOLED 120Hz, 6000 mAh, Snapdragon 6 Gen 1 octa-core, 50MP + 8MP + 2MP, caméra avant 32MP, charge filaire 45W, IP68 / IP69)
- Pack PlayStation 5 (Slim) + Fortnite Flowering Chaos - Edition limitée à 449 € soit -100 € jusqu'au 18/12
- Samsung Galaxy S25 FE - 128 Go Noir à 649 € soit -100 € (6,7" Dynamic AMOLED 2x FHD+ 120Hz, capteur principal 50MP, 4900 mAh, IP68, charge filaire 45W et sans fil 10W, Wi-Fi 6E...)
- PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 83K2004NFR à 699 € soit -100 € (16" WUXGA 1920 x 1200, Core i7-13620H 10 cœurs jusqu'à 4,9 GHz, RAM 24 Go, SSD 1 To, Intel UHD Graphics, Windows 11 Home)
