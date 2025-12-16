Souris gaming filaire Logitech G G502

Dotée du capteur HERO 25K de nouvelle génération atteignant 25 600 PPP, elle garantit une précision de très haut niveau, capable de restituer des mouvements infimes avec un suivi d’une extrême finesse, jusqu’au sous-micron.

La souris s’adapte parfaitement à votre style de jeu grâce à ses 11 boutons entièrement programmables et à sa molette de défilement double mode ultra-rapide. Son poids est également modulable pour un confort optimal, avec cinq poids de 3,6 g inclus afin d’ajuster l’équilibre selon vos préférences.

La Logitech G502 HERO intègre la technologie LIGHTSYNC, offrant un éclairage RVB personnalisable avec des effets et animations synchronisables avec l’ensemble de votre écosystème Logitech.

Enfin, les boutons principaux bénéficient d’un système mécanique à ressorts et pivots, assurant des clics précis, réactifs et constants, même lors des sessions de jeu les plus intenses.

Vous pouvez retrouver la Logitech G G502 à 29,99 € en ce moment sur Cdiscount (prix officiel 89,99 €), avec en plus 10% à cagnotter pour les membres Cdiscount à Volonté.

Écran PC gaming AOC Agon Pro AG276QZD2

Grâce à la technologie QD-OLED, ce moniteur de 27 pouces restitue des couleurs d’une précision remarquable et des contrastes profonds, sublimés par la certification VESA DisplayHDR TrueBlack 400 pour des images saisissantes de réalisme.

Pensé pour le jeu compétitif, il embarque un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 240 Hz garantissant une fluidité exceptionnelle, sans latence perceptible. La technologie AdaptiveSync élimine les déchirures d’image pour une expérience parfaitement fluide, tandis que la connectivité HDMI 2.0 assure une compatibilité étendue avec vos équipements.

Conçu pour l’eSport, l'écran bénéficie d’un pied ergonomique pour un confort optimal, d’un hub USB pratique pour simplifier votre installation et d’options de personnalisation avancées via le logiciel Gmenu.

L'AOC Agon Pro AG276QZD2 est en promotion à 449,99 € au lieu de 499,90 € en ce moment sur la Fnac.

PC portable gaming Gigabyte A16 CWHI3FR894SH

Son écran IPS de 16 pouces à 165 Hz offre un affichage réactif et confortable, idéal aussi bien pour le jeu que pour les usages créatifs et le multitâche intensif.

Il s’appuie sur un processeur Intel Core i7-13620H (10 cœurs, jusqu'à 4,90 GHz) associé à une carte graphique GeForce RTX 5070 avec 8 Go de mémoire vidéo GDDR7, garantissant des performances élevées pour les jeux récents, les applications exigeantes et les contenus graphiques avancés.

Les 16 Go de mémoire DDR5 (extensible jusqu'à 64 Go) et le SSD de 1 To assurent une grande réactivité du système, des chargements rapides et un espace de stockage confortable. Il dispose en complément de deux emplacements M.2 pour SSD en PCIe 4.0 x4, permettant d’étendre la capacité totale jusqu’à 4 To selon vos besoins.

Le PC est livré avec Windows 11 pré-installé, prend en charge le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2 et intègre également 2 haut-parleurs 2W compatibles Dolby Atmos.

Vous pouvez obtenir le PC portable Gigabyte A16 CWHI3FR894SH à 1 119,98 € grâce au code 50PC en ce moment sur Cdiscount.

