Jusqu'au 16/01, Leclerc lance l'opération "Coup de Poing Withings" avec jusqu'à 32% de réduction immédiate sur une sélection de produits de la marque.

Que vous soyez un sportif cherchant à analyser ses performances ou que vous souhaitiez simplement surveiller vos indicateurs de santé (tension, poids, sommeil) avec précision, c'est le moment ou jamais. Cette opération permet d'accéder à du matériel médicalement reconnu à des tarifs rarement vus, tout en profitant de la simplicité du retrait en magasin ou de la livraison à domicile.

Fondé en France, Withings est le leader mondial des objets de santé connectés. La marque est célèbre pour avoir inventé la première balance connectée au monde. Alliant un design élégant et des capteurs de haute précision, ses produits sont utilisés par des millions de personnes et reconnus par le corps médical pour le suivi du cœur, du poids et du sommeil.

Voici toute la sélection à prix réduit disponible exclusivement sur le site de Leclerc :

Withings Body Smart : la balance impédancemètre ultra-complète pour analyser votre composition corporelle (masse grasse, musculaire, osseuse) et votre métabolisme de base.

➡️ En noir ou blanc à 69,99 € (-30 €).

Withings Body Scan : la station de santé la plus avancée capable de réaliser un ECG à 6 dérivations et d'analyser la composition segmentaire (bras, jambes, tronc).

➡️ En noir ou blanc à 299,99 € (-100 €).

Withings Body Comp : la balance intelligente qui évalue votre santé cardiovasculaire et votre score de santé nerveuse pour une vision complète de votre bien-être intérieur.

➡️ En noir ou blanc à 119,99 € (-80 €).

Withings BPM Connect : le tensiomètre de bras connecté, compact et précis, pour un suivi cardiovasculaire simplifié à la maison.

➡️ À 79,99 € (-50 €).

Withings BPM Core : le tensiomètre le plus complet à ce jour, capable de réaliser un ECG et d'écouter vos valves cardiaques grâce à son stéthoscope électronique intégré pour détecter les risques de valvulopathies.

➡️ À 199,99 € (-50 €).

Withings Sleep Analyzer : le capteur à glisser sous le matelas pour une analyse approfondie de vos cycles de sommeil et la détection de l'apnée du sommeil.

➡️ À 99,99 € (-50 €).

➡️ Retrouvez toute la sélection sur la page de l'opération "coup de poing Withings" Leclerc.

