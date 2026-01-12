Apple Watch Series 11 (GPS 42mm)

Elle peut détecter des signes de pression artérielle élevée chronique et vous alerter d’un risque d’hypertension, tout en intégrant le nouveau Score de sommeil pour analyser vos nuits et améliorer la qualité de votre repos. Avec jusqu’à 24 heures d’autonomie et un écran doté d’un verre deux fois plus résistant aux rayures que celui de la Series 10, elle allie fiabilité et durabilité.

Ses capteurs avancés, incluant le suivi de la fréquence cardiaque, de la température au poignet et du taux d’oxygène dans le sang, offrent une vision complète de votre état de santé. Les apps ECG et Signes vitaux vous permettent de surveiller votre cœur et vos indicateurs essentiels, avec des alertes en cas de valeurs inhabituelles.

Pensée aussi pour le sport, la Series 11 suit précisément vos entraînements, analyse vos performances et vous aide à progresser, quel que soit votre objectif. Résistante à l’eau et à la poussière, elle est également dotée d’une autonomie longue durée et de fonctions de sécurité avancées capables d’appeler à l’aide si nécessaire.

Vous pouvez retrouver la Apple Watch Series 11 (GPS 42mm) avec boîtier argent et bracelet violet à 379 € au lieu de 449 €, soit une remise de 16% sur la Fnac.



⚠️ Les adhérents bénéficient en plus de 10 € offerts tous les 100 € d'achat avec le code promo JANV26 jusqu'à aujourd'hui 13h seulement !

Pack Redmi Note 14 256 Go Noir + Redmi Buds 6

Le smartphone embarque un système de caméra IA de 108 MP capable de capturer des images riches en détails, même à distance grâce au zoom 3x sans perte et aux algorithmes de super-résolution. La triple caméra, complétée par des modes portrait, nuit et vidéo double vue, permet de laisser libre cours à la créativité, tandis que la caméra frontale de 20 MP assure des selfies naturels et lumineux.

Son écran AMOLED de 6,67 pouces offre une expérience visuelle fluide avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une résolution Full HD+ et une luminosité élevée allant jusqu’à 1 800 nits. Certifié TÜV Rheinland, il assure un excellent confort visuel même lors d’une utilisation prolongée, tout en profitant de couleurs riches grâce à la couverture DCI-P3 et de haut-parleurs stéréo Dolby Atmos.

Côté performances, le Redmi Note 14 s’appuie sur le processeur Helio G99-Ultra gravé en 6 nm, garantissant une utilisation fluide et équilibrée au quotidien. Sa batterie de 5 500 mAh assure jusqu’à près d’un jour et demi d’autonomie, avec une charge rapide 33 W capable de recharger 100 % en environ 77 minutes, tout en préservant la longévité de la batterie grâce à une gestion intelligente.

Robuste, il bénéficie d’un verre Corning Gorilla Glass 5, d’une certification IP54 contre les éclaboussures et d’une structure interne renforcée. Il intègre également un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, le NFC, un émetteur infrarouge et la reconnaissance faciale par IA.

Le Redmi Note 14 (256 Go, noir) est disponible en pack avec Redmi Buds 6 à 199,99 € au lieu de 299,99 € en ce moment chez Carrefour.

Pack station électrique Zendure Solarflow Hyper 2000 avec AB2000X 1920Wh + 4 panneaux solaires biface 500W

Le Zendure SolarFlow Hyper 2000 est une solution de stockage d’énergie couplée en courant alternatif, conçue pour s’intégrer facilement à une installation électrique monophasée. Grâce à la communication PLC, la phase sur laquelle le système est installé est automatiquement identifiée, permettant l’installation de jusqu’à trois unités sans modification du câblage existant. Dans cette configuration, l’ensemble peut gérer jusqu’à 5,4 kW d’entrée solaire et 3,6 kW de puissance de sortie, extensible jusqu’à une capacité maximale de 23,04 kWh.

Ce système tout-en-un combine un hub de contrôle intelligent et un micro-onduleur hybride. Il prend en charge une entrée solaire Dual-MPPT jusqu’à 1 800 W, ainsi qu’une entrée et sortie AC bidirectionnelle de 1 200 W, avec une puissance de sortie ajustable jusqu’à 800 W, offrant une gestion énergétique flexible et efficace.

Pensé pour réduire les coûts d’électricité, le SolarFlow Hyper 2000 intègre une fonction de charge et décharge AC intelligente basée sur les tarifs horaires. L’application Zendure exploite notamment les prix de l’électricité du lendemain pour permettre de programmer leurs cycles de charge et de décharge en fonction des variations tarifaires et ainsi optimiser leurs économies.

Grâce à sa conception plug & play, le SolarFlow Hyper 2000 associé aux batteries AB forme un système modulaire extensible jusqu’à 7,68 kWh, installable en quelques minutes sans intervention professionnelle. La gestion de l’énergie s’effectue via l’application Zendure et les modules Satellite, offrant une visibilité complète sur la production, la consommation et l’état de la batterie, avec un réglage précis de la puissance de sortie au watt près.

Le pack Zendure Solarflow Hyper 2000 avec AB2000X 1920Wh + 4 panneaux solaires biface 500W est en promotion à 764,82 € au lieu de 805,07 € en ce moment sur Amazon.

⚠️ L'expédition s'effectuera sous 4 à 5 semaines.



