E.Leclerc, le précurseur du concept de la grande surface en France, nous propose une large gamme de bons plans sur le matériel Xiaomi. Nous vous avons concocté une sélection de smartphones de cette marque.

Commençons par le smartphone Xiaomi Redmi 12C. Cet appareil possède un écran de 6,71" HD+ à une définition de 1650 × 720 px. Il intègre une puce MediaTek Helio G85 qui offre des performances satisfaisantes ainsi que jusqu'à 11 Go de mémoire vive. Sa batterie de 5000 mAh offre une autonomie de 24 heures et son appareil photo principal de 50 MP permettra d'obtenir des photos de qualité, que vous pourrez stocker dans la mémoire interne de 128 Go.

Ce smartphone Xiaomi Redmi 12C est proposé à 132,30 € au lieu de 189 € soit 30% de réduction chez E.Leclerc. Le retrait en magasin est gratuit.

D'autres smartphones sont également en promo à savoir :







