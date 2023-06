En cette fin de semaine, les commerçants nous proposent de belles offres afin de nous faire lutter contre la vie chère. Nous allons vous présenter notre top 3 du jour.

Commençons par le smartphone OnePlus 10 Pro. Ce smartphone possède un écran Fluid AMOLED de 6,7" 120 Hz à une définition de 3216 x 1440 px. Il intègre un processeur Snapdragon 8 Gen 1 couplé à 8 Go de RAM et son espace de stockage est de 128 Go. Côté photo, il affiche une triple caméra avec un module principal de 48 MP, un de 50 MP et un de 8 MP. Dans l'écran se cache un capteur de 32 MP afin de faire des selfies.

Ce smartphone OnePlus 10 Pro est proposé à 499 € sur Rakuten. La livraison est gratuite sous 48 heures.





Continuons avec le souris Logitech G502 Hero. Cette souris filaire se connecte en USB et possède des LED de couleur. Elle est dotée de 11 touches et l'application vous permet de modifier les macros à la volée. Vous pouvez également manipuler les DPI directement depuis la touche prévue à cet effet et la molette en aluminium est débrayable.

Cette souris Logitech G502 Hero est vendue 50,85 € au lieu de 90 €, soit 44% de réduction chez Cdiscount. La livraison est offerte sous 24 heures.





Enchainons avec le PC portable MSI Crosshair 15 C12VF-434FR. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 15,6" FHD. Il est propulsé par un processeur Intel Core i5 12450H couplé à 16 Go de mémoire vive (RAM). L'ordinateur est accompagné d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 et d'un disque SSD de 512 Go, sur lequel est installé Windows 11.

Ce PC portable MSI Crosshair 15 C12VF-434FR est vendu 1149 € au lieu de 1499 € soit 23% de remise immédiate chez Amazon. La livraison est gratuite, pour le lendemain.





