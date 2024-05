Jusqu'au 9 juin, c'est l'opération spéciale Foot high-tech chez Leclerc, où vous pouvez bénéficier de jusqu'à - 300 € sur une sélection de téléviseurs et de barres de son.

En voici quelques-uns.

Commençons avec la TV OLED LG 55B3 55".

Elle intègre le processeur α7 AI 4K Gen6 qui améliore la qualité d'image et de son en utilisant l'intelligence artificielle pour offrir une expérience de visionnage plus nette, immersive et adaptée à chaque contenu et environnement.

La télécommande ajuste le son en temps réel pour s'adapter à l'acoustique de votre intérieur.

Le son Virtual Surround 5.1.2 vous place au cœur de l'action, tandis que le Sound Boost Dynamic amplifie chaque son pour une immersion accrue.

L'OLED auto-émissif utilise des pixels individuels qui s'illuminent indépendamment, éliminant le besoin de rétroéclairage.



Associez votre téléviseur à une barre de son LG pour une harmonie parfaite et un son tridimensionnel.

Le téléviseur est également idéal pour les jeux, avec un temps de réponse de 0,1 ms, la compatibilité NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync Premium et le support VRR. Vous pouvez aussi ajuster vos paramètres gaming instantanément avec l'Optimiseur de Jeu.

La TV OLED LG 55B3 55" est en promotion à 995 € au lieu de 1 195 €, soit une remise de 200 € chez Leclerc. La livraison en magasin est offerte, et la livraison à domicile est proposée à partir de 19,90 €.





Voici d'autres modèles de téléviseurs ainsi que des barres de son :



