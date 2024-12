Après les jouets, Cdiscount relance également son opération spécial LEGO pour les fêtes : pour l'achat d'un produit, bénéficiez du deuxième à moitié prix sur une sélection (le moins cher des deux) en utilisant le code promo LEGONOEL pendant 24 heures seulement.

Parmi la sélection, vous pourrez retrouver les modèles suivants :

Retrouvez tous les sets concernés sur la page de l'OP "Christmas LEGO" Cdiscount.

Et n'oubliez pas non plus d'aller voir notre top 3 des promos du jour avec vélo électrique Shiftbikes Nightshift, enceinte Bluetooth Marshall Emberton II et Nothing Phone (2a) Plus ainsi que notre sélection d'idées cadeaux pour le Noël Haut en Surprises de la Fnac !