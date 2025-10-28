C'est parti pour les ventes flash Amazon de la semaine ! Au menu : casques, station électrique, console portable, tablette, carte graphique...
TOP 10 des ventes flash Amazon de la semaine
- Lot de 5 ventilateurs PC Arctic F12 120 mm - Noir à 19,76 € (-18%)
- Casque gaming filaire HyperX Cloud III - Noir ou noir / rouge à 54,99 € soit -45% (audio spatial DTS Headphone:X, mousse à mémoire de forme, microphone 10 mm avec suppression du bruit, haut-parleurs inclinés 53 mm...)
- Casque Bluetooth JBL Tune 770NC - Noir ou bleu à 69 € soit -47% (autonomie jusqu'à 70h, charge rapide, réduction de bruit adaptative, Smart Ambient, design pliable...)
- Lenovo Idea Tab Pro - 256 Go Vert à 349,90 € soit -8% (12,7'' 3K 144Hz, Dimensity 8300, WiFi 6E, Bluetooth, 4 haut-parleurs JBL Dolby Atmos, Gemini, 10200 mAh, Tab Pen Plus inclus)
- Console portable Lenovo Legion Go S 8ARP1 - Blanc à 449,99 € soit -8% (8" WUXGA, 120Hz, Ryzen Z2 Go, RAM 16 Go, SSD 512 Go...)
- Carte graphique MSI NVIDIA GeForce RTX 5070 12G Shadow 2X OC - 12 Go GDDR7 à 581,70 € (-8%)
- Générateur électrique portable FOSSiBOT F2400 à 705,63 € soit -8% (LiFePO4 2048Wh, 3 sorties CA 2400W-4800W, charge rapide, bouton de réglage de la puissance d'entrée, lumière LED, onduleur bidirectionnel...)
- Écran PC gaming OLED LG Ultragear 34GS95QE-W.AEU à 712,49 € soit -27% (et prix officiel 999,99 €) (34" QHD 3440 x 1440, dalle OLED, 240Hz, 0,03ms GtG, DisplayHDR TrueBlack 400, DCI-P3 98,5%, FreeSync Premium Pro, G-Sync)
- PC portable gaming Lenovo LOQ 15IAX9E à 799,99 € soit -6% (15,6'' FHD 144Hz, Core i7-12650HX, RAM 16 Go, SSD 512 Go, RTX 4050 6 Go, Windows 11 Home)
- Projecteur 4K triple laser Valerion StreamMaster Plus - Bleu ciel à 999 € soit -10% (et prix officiel 1 599 €) (Google TV, 10000:1, Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced, ajustement luminosité + contraste en temps réel, chipset AI-9618, 240Hz, 4ms, différents modes gaming, latence ultra-faible...)
Toutes les offres sont à retrouver dans les ventes flash Amazon.
À ne pas manquer également : notre top 3 des promos du jour, avec volant de course Logitech G923 avec pédales, déshumidificateur connecté Humilabs et Huawei Watch GT 5 !