Volant de course avec pédales Logitech G G923

La technologie TRUEFORCE se connecte directement aux moteurs du jeu pour offrir un retour d’information HD ultra-réaliste, avec un traitement 4 000 fois par seconde pour une expérience de conduite immersive.

Le double embrayage programmable permet des départs parfaits, comme dans une véritable voiture de course, sur les jeux compatibles. Le témoin lumineux intégré pour le régime moteur, les commandes dédiées aux consoles PlayStation 5, PS4 ou PC, le sélecteur à 24 points et le ressort de freinage progressif garantissent un contrôle total sur chaque virage.

Son design associe un volant recouvert de cuir noir cousu à la main à des pédales en métal poli, pour une sensation de réalisme et de confort.

Grâce au logiciel Logitech G Hub, il est possible d’ajuster la sensibilité du volant, le niveau de retour de force et les paramètres de conduite.

Le volant Logitech G G923 avec pédales est en promotion à 229 € au lieu de 429 € (prix officiel), soit une remise de 47 % sur Amazon.

Déshumidificateur connecté Humilabs OL20-BD068CF

Il élimine jusqu’à 20 L d’humidité par jour, idéal pour des espaces jusqu’à 60 m² comme les sous-sols, les chambres ou les buanderies. Il réduit rapidement le taux d’humidité jusqu’à 45 % par heure pour offrir un environnement plus sain et plus sec.

Connecté au Wi-Fi, il se contrôle facilement à tout moment via l’application SmartLife ou par commande vocale avec Alexa et Google Home. Trois modes sont disponibles (Séchage, Auto ou Veille) permettant de sécher efficacement les vêtements, de personnaliser le taux d’humidité ou de profiter d’un fonctionnement silencieux à 41 dB.

Le système de drainage double permet une vidange automatique grâce au tuyau de 1 m inclus ou manuelle via le réservoir d’eau de 4,5 L, tandis que l’arrêt automatique et l’indicateur de réservoir plein préviennent tout débordement.



Facile à déplacer grâce à ses roulettes pivotantes à 360° et à sa poignée intégrée, il est aussi équipé d’un filtre arrière amovible qui capture la poussière et les cheveux, assurant un air plus propre et un entretien simplifié.

Vous pouvez obtenir le déshumidificateur connecté Humilabs OL20-BD068CF à 129 € grâce au code HMOL20 sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis l'UE.

Montre connectée Huawei Watch GT 5 (46 mm)

Elle se distingue par sa solidité : son boîtier et son écran bénéficient de revêtements ultra-résistants, complétés par une finition uniforme en nano-film hydrofuge. Cette conception assure une double protection contre les rayures tout en renforçant sa résistance à l’eau et à la corrosion.

Vous pouvez naviguer facilement depuis votre poignet grâce aux itinéraires cartographiques affichés en temps réel et suivre vos performances pour ajuster votre posture et prévenir les blessures. La fonction exclusive RouteDraw permet de tracer et d’explorer de nouveaux parcours en toute simplicité.

La technologie HUAWEI TruSense offre une surveillance approfondie de six grands systèmes corporels, incluant les systèmes respiratoire, nerveux et musculo-squelettique, pour un suivi de santé complet et accessible.

La montre peut fonctionner jusqu’à 14 jours en mode économique et environ 9 jours en utilisation classique.

Vous pouvez obtenir la Huawei Watch GT 5 46 mm en noir à 179,99 € grâce au code A10HWD sur le site officiel de la marque, avec en plus les Freebuds SE 3 et un deuxième bracelet Easyfit 3 fluoroélastomère (couleur au choix) offerts.



À découvrir également sur GNT :