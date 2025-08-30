À l’aube de l’IFA, Lenovo attire l’attention avec son nouveau concept Project Pivo, un ordinateur portable équipé d’un écran rotatif qui chamboule les standards habituels.

Délaissant l’expérimentation du dépliable et du rollable, le constructeur mise sur une véritable capacité d’adaptation de l’interface pour convenir à des usages variés, notamment pour de la programmation ou la consultation de documents en pleine page.

L'audace du design : la rotation avant tout

Le Project Pivo, dévoilé en avance par le leaker Evan Blass, s’impose comme un portable unique par son écran capable de pivoter entre mode portrait et paysage. Cette mécanique, loin du gadget, propose une répartition intelligente des usages.

En mode portrait, l’utilisateur bénéficie d’une hauteur accrue, ce qui améliore la posture face à l’écran et élargit l’espace de travail vertical lors de longues sessions bureautiques ou créatives.

Passer en mode paysage restaure le format 16:9, idéal pour jeu vidéo ou visionnage de contenus multimédias sans barres noires ni compromis sur la compatibilité.

Fonctionnalité et ergonomie : pourquoi le rotatif séduit

Face à la tentation des écrans rollables, Lenovo a opté pour une solution plus mature et fiable. Le pivot permet de conjuguer ergonomie et polyvalence, jouant sur les points forts connus du format 16:9 tout en répondant aux nouvelles attentes en matière de confort visuel et d’adaptabilité.

Un constat qui rejoint les besoins des professionnels comme des créateurs, recherchant un outil capable de s’ajuster rapidement aux différents contextes d’utilisation.

En début d'année, le concept Lenovo de PC portable avec panneaux solaires

Lenovo, jamais à court de concepts présentés lors des salons de la tech, semble ainsi défricher un nouveau terrain pour l’innovation portable, privilégiant une évolution concrète sur le terrain du design et de l’expérience utilisateur.

Project Pivo à l'IFA : une vitrine pour Lenovo

Le choix de présenter Project Pivo lors de l’IFA n’est pas anodin. Lenovo utilise cet événement pour collecter les retours du public et guider la suite de son développement.

Les prototypes servent souvent de test grandeur nature. C’est au salon berlinois que Lenovo jaugera l’accueil réservé à son concept avant une éventuelle mise sur le marché. Outre Pivo, la marque profitera de l’IFA pour dévoiler les modèles actualisés Yoga Tab et IdeaPad Plus, en ainsi que son prochain Legion Go 2, nouvelle console portable.

Perspectives d'avenir : vers une nouvelle norme ?

La flexibilité du Project Pivo ouvre de nouvelles possibilités dont il reste à voir si la concurrence s'en inspirera. Le passage facilité des modes portrait à paysage et inversement peut constituer un atout non négligeable.

Il peut aussi être vu comme une innovation utile et qui ne cherche pas seulement à impressionner par des prouesses techniques de peu d'intérêt au-delà de leur faisabilité.

Mais ce n'est encore qu'un concept et le salon IFA sera un bon point de départ pour jauger de l'intérêt du public pour ce format atypique de PC portable avant d'envisager sa commercialisation.