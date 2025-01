Les écrans souples AMOLED commencent à s'inviter dans les PC portables en tentant d'apporter des solutions et de nouveaux formats se voulant plus pratiques ou mieux adaptés aux nouveaux besoins.

On a déjà pu croiser des ordinateurs avec des affichages pliables créant un écran secondaire ou se transformant en clavier virtuel. Mais il existe d'autres techniques et la marque Lenovo tente celle de l'écran déroulable dans le nouveau Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable présenté sur le salon CES 2025 de Las Vegas.

La machine propose ainsi un affichage de 14 pouces qui peut être étiré par le haut pour donner une surface d'affichage de 16,7 pouces de l'appui d'un simple bouton sur le clavier pour un déploiement qui se joue en 10 secondes. Le concept de 2023, qui utilisait un affichage plus petit, a finalement été concrétisé en un produit commercial.

Un affichage déroulable en 10 secondes

L'écran souple de 2000 x 1600 pixels enroulé ou 2000 x 2350 pixels une fois déroulé est fourni par Samsung Display et supporterait jusqu'à 20 000 cycles de déroulement / enroulement. L'affichage peut être unique, plus haut que large, ou être divisé en deux affichages au ratio 16:9.

Avec un poids de 1,69 Kg et une épaisseur de 19,9 mm, il reste un peu plus lourd et épais qu'un PC portable de 14 pouces standard. Le Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable est équipé d'un processeur Intel Ultra Core 7 (Lunar Lake) avec partie graphique intégrée Intel Xe 2, associé à jusqu'à 32 Go de RAM et 1 To de stockage SSD.

Sous Windows 11 Pro et avec CoPilot+ pour exploiter l'intelligence artificielle, il offre une batterie de 66 Wh et intègre 2 ports Thunderbolt 4, en plus des connectivités sans fil WiFi 7 et Bluetooth 5.4. Lenovo a ajouté un environnement ThinkBook Workspace pour tirer partir de cet affichage étendu qui permet d'intégrer des widgets et des raccourcis vers les applications les plus utilisées.

Pour quel public ?

Il faudra évidemment avoir l'usage d'un tel écran déroulable mais Lenovo a bon espoir de séduire les professionnels itinérants et les collaborateurs ayant besoin de travailler en multitâche. Ils ne sont ainsi pas obligés d'utiliser des dispositifs supplémentaires pour bénéficier d'un affichage étendu.

Le système déroulant l'écran reste encore bruyant et relativement lent, ce qui en fait un peu une curiosité lorsqu'il est activé et le tarif de départ de 3499 dollars annoncés le réserve forcément à un public restreint.

Lenovo a l'habitude de tester des concepts et de les transformer éventuellement en produits commerciaux. L'an dernier, l'accent était mis sur des concepts de PC portables dotés d'un affichage transparent.