Le géant sud-coréen a tiré un trait sur l'ultra haute définition. La nouvelle est tombée : LG Display, sa filiale de production d'écrans, met en pause sine die le développement et la fabrication de dalles 8K. Cette décision radicale concerne l'intégralité de ses gammes, incluant les prestigieux téléviseurs OLED et les modèles LCD plus accessibles.

Le modèle LG Z3, sorti en 2023, restera donc comme le dernier représentant de cette ambition technologique, sans successeur prévu pour 2026. C'est la fin d'un chapitre pour une technologie poussée dès 2019 mais qui n'a jamais trouvé son public.

Pourquoi la 8K n'a-t-elle jamais convaincu ?

Le premier obstacle, et non des moindres, est l'absence quasi totale de contenu. Les plateformes de streaming plafonnent à la 4K, le format Blu-ray également, et aucune perspective de disque 8K n'est à l'ordre du jour. Sans films, séries ou jeux vidéo pour exploiter cette myriade de pixels, l'intérêt pour le consommateur s'effondre.

À cela s'ajoutent des freins techniques et économiques majeurs. Les coûts de production d'une dalle 8K sont près du double de ceux d'une dalle 4K. De plus, de nombreuses études ont démontré que pour des tailles d'écran inférieures à 65 pouces, l'œil humain peine à distinguer une réelle différence de finesse entre les deux résolutions. Le gain perçu ne justifiait tout simplement pas l'investissement colossal demandé aux acheteurs.

Quel avenir pour un marché en pleine déroute ?

LG n'est que le dernier nom sur une liste qui s'allonge. Le fabricant emboîte le pas à Sony et TCL, qui ont déjà quitté le navire, tandis que Hisense a mis ses propres projets en suspens. Ce repli généralisé laisse Samsung comme le seul grand défenseur de la 8K. Toutefois, même le leader mondial montre des signes de frilosité, réduisant drastiquement sa gamme à un unique modèle très haut de gamme et préférant mettre en avant ses technologies QD-OLED et RGB lors des derniers salons technologiques.

Ce scénario rappelle étrangement l'échec cuisant de la TV 3D il y a une décennie : une technologie poussée par les fabricants mais boudée par les consommateurs faute de contenu et d'un intérêt tangible. Le marché de la télévision semble avoir tiré les leçons de cet épisode, actant la fin prématurée de l'ère 8K avant même qu'elle n'ait réellement commencé.

Quelle est la nouvelle stratégie de LG ?

La décision de LG n'est pas un abandon, mais une réorientation stratégique. Plutôt que de s'acharner sur une course aux pixels, l'entreprise va concentrer ses efforts de recherche et développement sur l'amélioration des performances d'affichage de ses dalles 4K. L'objectif est clair : proposer une qualité d'image encore meilleure sur une technologie mature, maîtrisée et plébiscitée par le public et les créateurs de contenu.

LG Display a cependant précisé que le programme 8K était simplement "en pause". La porte n'est pas définitivement fermée. Si les conditions de marché évoluent, avec une demande forte des consommateurs et une explosion de l'offre de contenus natifs, le fabricant pourrait reconsidérer sa position. Mais pour l'heure, l'avenir de l'ultra haute définition s'écrira en 4K.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels constructeurs proposent encore des TV 8K ?

Après les retraits successifs de LG, Sony, et TCL, Samsung est aujourd'hui le principal et quasiment unique acteur à encore commercialiser des téléviseurs 8K à l'échelle mondiale, bien que sa gamme ait été considérablement réduite.

Y a-t-il du contenu disponible en 8K ?

Le contenu nativement 8K est extrêmement rare. Les plateformes de streaming comme Netflix ou Prime Video ne dépassent pas la 4K, et il n'existe pas de format de disque physique (comme le Blu-ray 8K) pour les films. Quelques vidéos de démonstration sont disponibles sur YouTube, mais l'offre reste anecdotique.