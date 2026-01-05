Comme attendu, LG Electronics profite du CES 2026 pour présenter son robot domestique LG CLOiD. Cet assistant humanoïde avec IA est conçu pour prendre en charge les tâches ménagères chronophages, de la préparation du petit-déjeuner au pliage du linge. Il s'inscrit dans la vision " Zero Labor Home " de la marque.

Quelles sont les capacités de ce robot ?

LG CLOiD est équipé de deux bras articulés à sept degrés de liberté, semblables à des bras humains, lui permettant de manipuler une grande variété d'objets. Le robot a été montré en train de récupérer du lait dans un réfrigérateur, de mettre un croissant au four, ou encore de lancer des cycles de lavage avant de plier et d'empiler les vêtements secs.

Sa base roulante, héritée de la technologie des aspirateurs robots de LG, lui assure une navigation autonome et stable dans la maison.

Sa tête, qui fait office de hub mobile, intègre un écran, des caméras et des capteurs, lui permettant de communiquer via des expressions faciales et le langage parlé, tout en apprenant les habitudes des membres du foyer.

Une intelligence artificielle physique ?

Le cerveau de LG CLOiD repose sur une technologie que l'entreprise nomme Physical AI.

Cette IA combine deux modèles de vision par ordinateur : le Vision Language Model (VLM), qui traduit les images en compréhension structurée, et le Vision Language Action (VLA), qui convertit les instructions visuelles et verbales en actions physiques. Ces modèles ont été entraînés sur des milliers d'heures de données de tâches ménagères.

L'IA permet au robot de reconnaître les appareils, d'interpréter les intentions de l'utilisateur et d'exécuter des actions contextuelles, comme ouvrir une porte ou transférer un objet. L'intégration avec l'écosystème ThinQ de LG démultiplie ses capacités, lui permettant d'orchestrer l'ensemble des appareils connectés de la maison.

Quelle est la vision de LG ?

Avec CLOiD, LG ne présente pas seulement un produit, mais une feuille de route vers le AI Home. " Le robot domestique LG CLOiD est conçu pour interagir naturellement avec les humains qu'il sert et les comprendre. "

L'objectif final est de créer un environnement où les corvées sont entièrement confiées à des robots et des appareils intelligents. En parallèle, LG a également dévoilé LG Actuator AXIUM, sa nouvelle marque d'actionneurs robotiques.