Les affichages ont longtemps été plans mais ils commencent à s'incurver depuis quelques années et préparent d'autres évolutions. Les smartphones sont aux avant-postes de cette transition en proposant d'abord des affichages incurvés fixes (Samsung Galaxy Round, LG G Flex) puis des affichages incurvés pliables dans le sens de la longueur ou de la largeur (Samsung Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip et les dérivés de la concurrence).

La prochaine étape sera de proposer des écrans souples déformables dans toutes les directions. Les travaux avancent bien dans les laboratoires, avec des démonstrations régulières dans les salons technologiques.

L'écran souple qui peut être tordu

LG Display, en première ligne de ces transformations, fait encore un pas en avant en annonçant le premier affichage 12 pouces haute résolution déformable. Il peut plié, étiré, enroulé ou tordu sans dommage.

L'écran couleur offre une densité de 100 ppi et supporte jusqu'à 20% d'étirement, ce qui permettra de l'étirer jusqu'à 14 pouces. Il offre également des propriétés de durabilité et de flexibilité suffisantes pour envisager sa commercialisation à plus long terme.

L'affichage utilise une source lumineuse micro-LED adaptée à l'utilisation déformable free form grâce à un câblage souple pouvant encaisser les déformations de l'écran sans se rompre.

De nombreuses applications potentielles

LG Display y voit une foule d'utilisations possibles, comme l'application de l'écran déformable à des surfaces non planes (tableau de bord d'un véhicule, par exemple) ou bien souples comme le tissu d'un vêtement (ou encore à même la peau), avec des applications dans des domaines comme la mode, les accessoires wearables, le gaming et bien sûr l'univers mobile.

Cet affichage déformable est le fruit de travaux R&D soutenus par le ministère de l'industrie coréen dans une effort de développement de technologies innovantes. LG Display ne dit pas encore quand et comment ce nouveau type d'affichage sera commercialisé.