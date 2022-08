Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 : Samsung dévoile ses smartphones pliants de nouvelle génération

Comme attendu, Samsung profite de son Galaxy Unpacked 2022 estival pour lever officiellement le voile sur ses smartphones pliants de quatrième génération avec le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4. Des versions améliorées - sans révolution - pour des appareils qui se plient ou déplient respectivement comme un livre et à la verticale dans un format clapet.

Galaxy Z Fold 4

Le Galaxy Z Fold 4 est avec charnière amincie et plus légère (15,8 mm d'épaisseur au niveau de la charnière), tandis que les bordures ont été réduites pour un écran bord à bord. L'appareil pèse 263 g au lieu de 271 g pour la génération précédente. Cela reste un smartphone premium relativement lourd… mais pliant.

Avec dalle Dynamic AMOLED 2X, il affiche sur un écran extérieur HD+ (2316 x 904 pixels ; ratio 23,1:9) de 6,2 pouces (48-120 Hz) vanté 45 % plus résistant et sur un écran principal QXGA+ (2176 x 1812 pixels ; 21,6:18) souple de 7,6 pouces avec taux de rafraîchissement adaptatif de 1-120 Hz.

Le Galaxy Z Fold 4 est équipé d'une plateforme mobile Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm avec 12 Go de RAM (LPDDR5) et de 256 Go à 1 To de stockage. Il embarque une batterie de 4400 mAh avec support de la charge sans fil.

Un module photo principal de 50 mégapixels (avec OIS et autofocus dual pixel) est associé à un ultra grand angle de 12 mégapixels et téléobjectif de 10 mégapixels. Il y a toujours un capteur photo de 4 mégapixels sous l'écran et c'est un capteur photo de 10 mégapixels sur l'affichage externe.

Fonctionnant avec Android 12L et One UI 4.1.1, le Galaxy Z Fold 4 dispose d'une nouvelle barre des tâches en bas de l'écran et à la manière d'un PC afin de favoriser le multitâche. Il conserve bien évidemment sa compatibilité avec le S Pen.

Galaxy Z Flip 4

Le Galaxy Z Flip 4 est au final très similaire au Galaxy Z Flip 3, même s'il y a un passage au Snapdragon 8+ Gen 1 avec 8 Go de RAM et de 128 Go à 512 Go de stockage. L'affichage principal est AMOLED de 6,7 pouces et FHD+ (2640 x 1080 pixels ; ratio 22:9) avec taux de rafraîchissement de 1-120 Hz. Le petit second écran externe reste à 1,9 pouce (260 x 512 pixels).

Par rapport à l'année dernière, Samsung a augmenté la capacité de batterie qui est désormais de 3700 mAh avec charge rapide de 25 W et toujours de 10 W en sans fil. C'est encore un double capteur photo 12 + 12 mégapixels à l'arrière et un capteur photo de 10 mégapixels pour les selfies. Néanmoins, le module grand angle bénéficie d'un capteur avec des photodiodes plus grandes de 1,8 µm et Samsung évoque des clichés 65 % plus lumineux.

Comme pour le Galaxy Z Fold 4, le Galaxy Z Flip 4 profite d'une charnière amincie et il est en outre également certifié IPX8. Par contre, pas d'Android 12L qui n'est pas nécessaire mais Android 12 avec One UI 4.1.1.

Samsung semble avoir apporté un soin concernant les possibilités pour tirer parti d'un tel format avec des réseaux sociaux populaires, ainsi que pour du vlogging avec la FlexCam et le mode Quick Shot de l'écran externe.

Prix et disponibilité

Le mois dernier, le patron de la division mobile de Samsung a révélé que le groupe a livré en 2021 près de 10 millions de smartphones pliants dans le monde. Il s'avère que c'est le Galaxy Z Flip plus abordable qui s'écoule le mieux.

Les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 seront commercialisés à partir du 26 août prochain avec des prix qui débuteront respectivement à 1 799 € et 1 109 € pour les configurations de base. La période de précommande est d'ores et déjà ouverte. Elle s'accompagne de bonus de reprise d'un ancien appareil.