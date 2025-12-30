LG Electronics signe son entrée sur le marché des téléviseurs-tableaux avec l'annonce du LG Gallery TV. Prévu pour une présentation au CES 2026, ce nouveau modèle concurrence des produits comme The Frame de Samsung.

Les caractéristiques de ce téléviseur

Le LG Gallery TV sera disponible en deux tailles, 55 et 65 pouces, et intégrera le processeur IA α (Alpha) 7 pour optimiser l'image 4K. La technologie Mini-LED a été choisie à la place de l'OLED pour éviter les risques de rétention d'image lors de l'affichage prolongé d'œuvres fixes.

Développé en collaboration avec des conservateurs de musée, le téléviseur dispose d'un mode Gallery qui ajuste la luminosité et les couleurs pour reproduire la texture visuelle d'œuvres originales.

Un capteur de lumière ambiante ajuste automatiquement les réglages pour garantir une clarté optimale tout au long de la journée.

Comment LG enrichit-il l'expérience artistique ?

Le cœur de l'expérience repose sur le service par abonnement LG Gallery+. Cette plateforme donne accès à une bibliothèque de plus de 4 500 œuvres, allant des beaux-arts aux scènes de jeux vidéo, et avec un renouvellement mensuel.

Les utilisateurs pourront également afficher leurs photos personnelles ou même créer des images personnalisées grâce à une IA générative. Pour parfaire l'ambiance, le service permet d'associer de la musique de fond aux visuels, soit via des pistes intégrées, soit en diffusant des playlists par Bluetooth.

Un prix qui reste une inconnue

Le design du Gallery TV a été pensé pour une intégration aboutie, avec un montage mural affleurant et des cadres magnétiques personnalisables. Un cadre blanc est inclus par défaut, avec une option couleur bois vendue séparément.

" Nous affirmons notre volonté de faire de l'écran un compagnon du quotidien, capable de s'adapter naturellement aux préférences de chacun. Notre ambition est d'améliorer l’expérience de vie en offrant aux utilisateurs la liberté de façonner leur espace personnel ", déclare Park Hyoung-sei, président de la division Media Entertainment Solution chez LG.

LG ne communique pas encore sur le prix et la disponibilité du Gallery TV. Reste donc à savoir si la suprise sera bonne ou mauvaise.