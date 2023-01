Le téléviseur Samsung The Frame 55" QLED 2022 est un téléviseur haut de gamme qui a été conçu pour offrir une expérience visuelle immersive à ses utilisateurs. Il se distingue en effet par son design élégant et innovant qui rappelle celui d'un cadre photo.

Avec sa dalle QLED, qui garantit des couleurs vives et des noirs profonds, sa résolution 4K et le support de la technologie HDR, cette TV Samsung The Frame offre des images nettes et très détaillées, qui permettent de profiter dans les meilleures conditions des films, des émissions de télévision et des jeux vidéo. Il intègre également la technologie Quantum Processor qui assure une qualité d'image optimale en s'adaptant automatiquement aux contenus affichés à l'écran.

En accord avec son design, qui se veut comme un véritable tableau à accrocher au mur, cette télévision dispose d'un système d'art intégré qui permet de transformer l'écran en une véritable œuvre d'art en diffusant des images de qualité d'artistes reconnus. Il est bien entendu également compatible avec les services de streaming populaires, tels que Netflix, Amazon Prime Video et YouTube, pour accéder facilement à des milliers de films et de séries.

Compatible avec les principaux assistants vocaux tels que Alexa et Google Assistant, pour une utilisation encore plus pratique, il est aussi équipé de la technologie SmartThings qui permet de connecter et de contrôler à distance d'autres appareils connectés de la maison, tels que les enceintes, les thermostats et les caméras de surveillance. Bref, doté des toutes dernières technologies, présentant une image de très grande qualité, il servira également d'objet de décoration accroché à votre mur comme une oeuvre d'art.

Vous trouverez le téléviseur Samsung The Frame 55" QLED 2022 QE55LS03B au prix réduit de seulement 899 € au lieu de son prix initial de lancement de 1699 €. A noter que RdC offre également un cadeau, assez incongru il faut avouer, avec un appareil de massage par percussion GM001 (je cherche toujours le rapport...).

Et pendant cette période de seconde démarque des soldes, nous vous avons sélectionné toutes les télévisions actuellement à prix réduit :

Et n'oubliez pas de consulter nos précédents bons plans à savoir notre sélection des 5 meilleurs casques / écouteurs, ou encore la seconde démarque des soldes avec les très (très) bonnes affaires à découvrir sur les TV, SSD, smartphones, PC..