La gamme de téléviseurs LG Signature fait la part belle aux innovations techniques. On se souvient du téléviseur LG Signature OLED R enroulable dévoilé lors du CES 2019 de Las Vegas.

Dans un autre genre, la nouvelle gamme LG Signature OLED M3 s'attaque à une autre problématique : les câbles qui traînent derrière le téléviseur. Si le cordon d'alimentation reste toujours présent (ce que d'autres tentent de faire disparaître), tous les autres câbles ne seront plus nécessaires grâce à sa technologie Zero Connect assurant une transmission audio / vidéo sans fil jusqu'en 4K 120 Hz.

Cette innovation permet de placer facilement la dalle (en tailles 77, 83 ou 97 pouces) n'importe où dans la maison indépendamment des accessoires et périphériques reliés.

Zero Connect, zéro câbles (pour la TV)

Le boîtier déporté Zero Connect s'occupe de toute la partie connectivité et assure une transmission sans fil jusqu'à 10 mètres de portée. C'est lui qui gère les connectiques (HDMI 2.1, USB, LAN...) et la connexion Bluetooth.

Pour la transmission audio / vidéo sans fils spécifique, LG annonce des débits jusqu'à trois fois supérieurs au WiFi 6E, évolution la puissante de la norme WiFi, avec la prise en charge du Dolby Vision et du Dolby Atmos.

Le haut de gamme LG Signature débarque en Europe

Le téléviseur LG OLED M3 dispose d'un support mural Gallery permettant de le plaquer complètement contre un mur. Ainsi, pas besoin d'une tablette basse ou d'un meuble téléviseur pour profiter de sa qualité.

La gamme LG Signature OLED M3 a été lancée en Corée du Sud et va bientôt toucher les marchés nord-américains et américains. Pour la moment, seule la version en 97 pouces est proposée mais elle sera bientôt rejointe par les deux autres diagonales.

Le prix de la gamme n'est pas encore connu. Appartenant à la catégorie Signature haut de gamme, il faudra sans doute compter au moins 30 000 euros pour s'offrir les dernières innovations de LG.