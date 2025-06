Dévoilé lors de l'édition 2024 du CES de Las Vegas, le premier téléviseur OLED transparent et sans fil de LG a commencé à être commercialisé aux États-Unis en décembre dernier. LG annonce désormais l'arrivée sur le marché français du LG Signature OLED T.

Un prix de 50 000 euros

Avec une disponibilité à partir de ce 18 juin, il n'y a pas de surprise pour la douloureuse. C'est un prix public indicatif qui demeure élevé à 49 999 €. Ouf… juste sous la barre des 50 000 €. Pour autant, le fabricant sud-coréen communique sur du divertissement à domicile.

À ce tarif, difficile d'imaginer que ce téléviseur s'invite dans le salon des particuliers. Cet appareil pourrait par contre servir de vitrine d'exposition dans des lieux cossus et pour accueillir un certain type de clientèle.

Une transmission sans fil des signaux

Le LG Signature OLED T propose une dalle 4K transparente pour un écran de 77 pouces. En appuyant sur un bouton, il est possible de passer du mode transparent à un mode opaque. Si le mode transparent se fond dans le décor et avec des images donnant l'impression de flotter, le mode opaque permet de retrouver l'expérience plus traditionnelle d'un téléviseur OLED.

Avec un boîtier Zero Connect, le LG Signature OLED T limite les câbles visibles. Les signaux audio et vidéo sont transmis sans fil et en 4K (jusqu'à 9 mètres de distance), avec un taux de rafraîchissement de jusqu'à 120 Hz. L'écran est certifié Nvidia G-Sync et AMD FreeSync pour les joueurs.

Le téléviseur est équipé d'un processeur Alpha 11 A1 (α11 A) de LG. La marque souligne un ajustement en temps réel de l'image et du son via l'intelligence artificielle.

T-Objet et T-Barpour l'OLED T

Parmi les fonctionnalités imaginées pour tirer parti des spécificités de l'appareil, un mode T-Objet transforme l'écran en toile numérique transparente afin d'afficher des ְœuvres d'art, photos ou vidéos.

En bas de l'écran, une fine bande d'information T-Bar affiche en continu les actualités, la météo, les résultats sportifs ou des informations en rapport avec des objets connectés, alors que le reste de l'écran demeure transparent.

Selon LG, son téléviseur OLED T ouvre des perspectives inédites d'aménagement intérieur. Il peut être installé « au centre d'une pièce, devant une fenêtre, ou dans des lieux jusqu'alors peu compatibles avec les écrans classiques ».