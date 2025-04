Une page se tourne définitivement pour les possesseurs de smartphones LG. Après avoir quitté le marché mobile en 2021, le constructeur s'apprête à couper le dernier lien avec ses anciens appareils : les mises à jour logicielles. Une date butoir a été fixée, et elle approche rapidement. Passé ce délai, plus aucun support ne sera assuré.

Pourquoi les mises à jour s'arrêtent ?

La raison de cet arrêt est technique, mais radicale. Le site web LG Business Solutions, qui hébergeait les serveurs indispensables à la distribution des mises à jour du système d'exploitation et des correctifs de sécurité, fermera ses portes le 31 juillet 2025. Sans ces serveurs, LG ne peut plus techniquement fournir de nouvelles versions logicielles à ses anciens téléphones. Cette date marque donc l'échéance finale pour tout support.

En quittant le marché du smartphone, LG souhaitait rassurer les utilisateurs en promettant un suivi logiciel pendant au moins trois ans... LG ne manque donc pas à sa parole.

Le serveur de mise à jour Android de LG sera désactivé le 30 juin 2025. Il est donc conseillé de vérifier si vos appareils sont à jour pour éventuellement procéder à une mise à niveau finale avant qu'il ne soit trop tard.

Les conséquences pour les utilisateurs

Pour les utilisateurs qui emploient encore un smartphone LG, les implications sont directes et sérieuses. Au-delà de ne plus recevoir de nouvelles fonctionnalités via les mises à jour Android, l'arrêt des correctifs de sécurité est particulièrement préoccupant. Ces patchs sont nécessaires pour protéger les appareils contre les failles découvertes régulièrement et les logiciels malveillants toujours plus inventifs. Continuer à utiliser un téléphone non mis à jour après juillet 2025 exposera donc à des risques accrus de piratage ou d'infection. Même des modèles innovants et relativement récents comme le LG Wing ou le LG Velvet, qui avaient pourtant bénéficié d'Android 13, sont concernés par cet Android arrêt brutal du support.

La fin d'une promesse et d'une ère

Lorsque LG a annoncé son retrait du marché des smartphones en 2021, une promesse de suivi logiciel pour certains modèles avait été faite. La fermeture imminente des serveurs met un terme définitif à cet engagement. C'est la conclusion logique, bien que regrettable pour les fidèles de la marque, de l'aventure mobile de LG. Plus aucune mise à jour ne viendra améliorer ou sécuriser ces appareils, sonnant le glas d'une présence autrefois significative sur le marché cybersecurité mobile.