L'accélération du secteur aérospatial conduit à la multiplication des satellites qui doivent ensuite être mis au rebut en fin de vie. Ils finissent généralement sur des orbites cimetières ou plus ou moins consumés dans l'atmosphère, avec le risque de voir les plus grands éléments résister et percuter le sol, sans compter la problématique de pollution spatiale, des particules métalliques dispersées dans l'atmosphère et des débris s'accumulant dans l'espace proche jusqu'à un point proche désormais de la saturation.

Pour tenter de trouver des solutions en attendant l'émergence de techniques avancées comme la récupération en orbite des satellites en fin de vie ou dysfonctionnels, un professeur de l'Université de Kyoto a étudié une alternative : utiliser du bois plutôt que du métal pour les parois des satellites.

Quel type de bois convient le mieux ?

Divers échantillons de bois ont fait l'objet de tests à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS) pour évaluer leur comportement face aux conditions spatiales (vide, rayonnements, variations importantes de température, déformations dans le temps...) et il en ressorti que le candidat le plus intéressant était le bois de magnolia.

A l'occasion de ces tests, il a montré une remarquable homogénéité et un maintien de sa structure malgré les changements de température entre -120 degrés et +150 degrés. Le bois a aussi l'avantage de laisser passer les ondes électromagnétiques, évitant d'avoir à disposer les antennes à l'extérieur du satellite.

LignoSat, le démonstrateur de satellite en bois

Le bois de magnolia a donc été utilisé pour créer un satellite en bois expérimental qui sera lancé plus tard dans l'année à bord d'un lanceur Falcon 9 de SpaceX. Baptisé LignoSat, il ne mesure que 10 cm de côté et il testera l'idée d'un satellite plus respectueux de l'environnement en brûlant complètement dans l'atmosphère à la fin de sa mission.

La solution pourrait être intéressante pour tous les satellites à usage unique et notamment pour les mini-satellites en orbite basse amenés à avoir une durée de vie courte ou à être rapidement remplacés.

L'utilisation de bois au lieu de métal (aluminium, notamment) pourrait aussi en abaisser le coût en plus de préserver la ressource. Toutes ces notions seront mises à l'épreuve lors du lancement en fin d'année en espérant rendre faire du bois un matériau de référence pour les prochaines générations de satellites.