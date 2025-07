Le football français opère sa plus grande mutation. Face à une crise des droits TV sans précédent, la Ligue de Football Professionnel (LFP) prend les choses en main et lance sa propre chaîne pour diffuser le championnat.

Dès la reprise le 15 août, les supporters pourront suivre la compétition via une plateforme dédiée. « Une plateforme TV et digitale entièrement dédiée à la Ligue 1 McDonald's, gérée et pilotée par LFP Media », indique la LFP dans un communiqué. Une solution de dernier recours...

Un tarif pour reconquérir le public

Fini les tarifs prohibitifs. La nouvelle chaîne sera proposée à 14,99 € par mois avec engagement. Un positionnement tarifaire qui vise à ramener les supporters partis en nombre du côté des solutions illégales.

L'offre donnera accès aux dix plus belles affiches de la saison, huit matches en direct en exclusivité chaque journée du vendredi au dimanche, tandis qu'un grand magazine proposé en clair sera disponible le dimanche soir. Le neuvième match restera diffusé sur beIN Sports pour la saison 2025-2026.

À moins de 10 € par mois et adaptée aux habitudes des plus jeunes, une offre spéciale pour les moins de 26 ans est également prévue pour un visionnage sur smartphone et tablette.

Pas de retour de Canal+ pour la Ligue 1

Cette nouvelle ère s'ouvre sur l'échec des négociations avec Canal+ et pour une distribution exclusive.

Sous la pression financière de son entrée en Bourse et ayant déjà lourdement investi dans les coupes d'Europe, le groupe audiovisuel n'a pas voulu s'aligner sur les exigences financières de la LFP.

La ligue se tourne donc vers une distribution non exclusive, avec des discussions en cours avec les opérateurs télécoms, mais aussi Warner, Disney et même l'ancien diffuseur de la Ligue 1 DAZN.

Un modèle économique sous haute tension

Si l'initiative est audacieuse, elle inquiète fortement les présidents de clubs. Habitués à se partager des centaines de millions d'euros, ils voient leurs revenus futurs fondre de manière spectaculaire.

Pour son démarrage, la ligue peut compter sur une base de près de 300 millions d'euros (indemnité de sortie de DAZN, droits de beIN Sports, revenus internationaux). L'objectif est d'atteindre au moins un million d'abonnés dès la première saison pour que le modèle soit viable.

Reste que le chemin risque d'être long et les deux prochaines saisons s'annoncent compliquées, forçant les clubs à se serrer la ceinture. La saison dernière, le projet de la LFP de sa chaîne 100 % Ligue 1 pour sauver la Ligue 1 n'avait pas convaincu.

N.B. : Source image (vignette) : LFP.