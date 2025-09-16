Lancée le 15 août, la nouvelle chaîne Ligue 1+ vient de franchir le cap du million d'abonnés. Avec précisément 1,026 million d'abonnés au 14 septembre, la filiale commerciale de la Ligue de Football Professionnel, LFP Media, n'a eu besoin que d'un mois pour atteindre l'objectif fixé pour toute la saison 2025-2026.

Un démarrage sur les chapeaux de roues qui laisse déjà son prédécesseur, la plateforme de streaming sportif DAZN, loin dans le rétroviseur.

Une stratégie de contenu qui paie

Plutôt que de se contenter de diffuser des matchs, LFP Media a misé sur une approche narrative. La chaîne propose une expérience éditoriale qui est voulue immersive et soutenue par les clubs de football.

Les coulisses, la préparation des rencontres et la proximité avec les joueurs sont mises en avant. Des magazines comme Kick-off ou 90+1, et des formats originaux, viennent enrichir l'offre. Visiblement en attente de ce lien renouvelé, le public semble avoir répondu présent massivement.

« Ce regard différent permet de suivre la Ligue 1 McDonald's comme un véritable feuilleton, semaine après semaine, et de donner toute sa place aux histoires humaines qui font la force du championnat », écrit LFP Media.

Une distribution à grande échelle

Pour s'assurer que personne ne passe à côté de son offre, Ligue 1+ a opté pour une distribution tous azimuts. La plateforme est accessible via son application sur les téléviseurs connectés (Samsung, LG) et les boîtiers multimédias (Google, Apple, FireTV).

Elle est distribuée par un large éventail de partenaires comme Prime Video, DAZN, RMC Sport, Molotov et les quatre grands fournisseurs d'accès à Internet (Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom).

Cette omniprésence a permis de toucher un public très large, renforcée par des offres couplées attractives. Seul grand absent de cette alliance, Canal+, diffuseur historique avec qui le torchon brûle toujours suite au fiasco des droits TV de l'ère Mediapro.

Un modèle économique audacieux, mais risqué

En créant sa propre chaîne, la LFP a fait le pari de ne plus dépendre d'un diffuseur unique. Une décision qui a une contrepartie. Les clubs, déjà dans une situation financière fragile, sont privés d'une rentrée d'argent conséquence en début de saison.

Patron de LFP Media, Nicolas de Tavernost assume cette phase de transition, prévenant que les deux premières années seront difficiles. L'objectif à long terme est d'atteindre 2,4 millions d'abonnés et pour générer environ 350 millions d'euros annuels.

LFP Media souligne que 72% des abonnés actuels à Ligue 1+ se sont engagés pour l'ensemble de la saison actuelle. À voir pour le futur si une possible hausse des tarifs ne viendra pas jouer les trouble-fêtes.