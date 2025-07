L'intégration entre les smartphones Android et les PC équipés de Windows 11 profite d'une refonte de l'application Link to Windows (Lien avec Windows). Elle se destine pour le moment aux membres du programme Windows Insider. Une promesse est d'offrir un contrôle et un accès au PC plus poussés, directement depuis l'écran du téléphone.

Un hub de contrôle dans la poche

L'application a été repensée pour devenir un « centre d'expérience PC connecté ». L'idée est de centraliser toutes les interactions entre le mobile et l'ordinateur. Fini de jongler entre plusieurs menus, l'interface modernisée donne un accès rapide à des informations et des actions clés.

La nouvelle version permet notamment de consulter rapidement les derniers fichiers reçus et les éléments du presse-papiers du PC, vérifier d'un coup d'œil l'état de la batterie et la connexion Wi-Fi de l'ordinateur, lancer des actions à distance.

Parmi les actions à distance, le contrôle pour verrouiller une session, envoyer des fichiers vers le PC ou diffuser l'écran de son terminal sur celui de l'ordinateur (screen mirroring).

Une configuration simplifiée

L'un des points noirs de l'expérience précédente était sa mise en place. Microsoft a entendu les critiques et revoit sa copie. La nouvelle procédure d'intégration permet de démarrer la configuration depuis le téléphone, sans avoir besoin du PC dans un premier temps.

« Nous mettons à jour l'expérience d'intégration qui vous permet de configurer Link to Windows directement depuis votre appareil Android. Aucun PC n'est requis pour commencer », indique Microsoft dans un billet de blog.

Cette approche, avec des instructions claires et des demandes d'autorisation contextuelles, devrait fluidifier la première connexion.

Comment accéder à cette nouvelle version ?

Pour les plus impatients, il est déjà possible de tester la refonte de Link to Windows. Il faut faire partie du programme Windows Insider et s'assurer d'avoir les bonnes versions des applications.

Sur le PC, la version de l'application Phone Link (Mobile connecté) doit être 1.25062.83.0 ou plus. Côté smartphone, il faut s'inscrire au programme bêta de Link to Windows via le Google Play Store et installer la version 1.25071.155 ou une plus récente.

Une fois les appareils associés et connectés au même compte Microsoft, la nouvelle expérience sera accessible.