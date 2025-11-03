Il est trop tard pour l'empêcher, mais il est encore temps d'agir. Si vous n'avez fait aucune manipulation ce week-end, votre profil LinkedIn est, à l'heure où vous lisez ces lignes, en train de nourrir l'intelligence artificielle du réseau social.

L'entreprise, suivant de près les pas de Meta, a activé ce 3 novembre sa nouvelle politique de confidentialité. Elle s'octroie désormais le droit d'utiliser vos données publiques pour améliorer ses propres outils d'IA générative.

Quelles données sont maintenant utilisées par l'IA ?

L'éventail des données pouvant être utilisées est large, surtout que le réseau se base principalement sur des informations accessibles au public. Cela concerne des informations comme :

Votre biographie, votre nom et votre photo.

Votre formation et votre expérience professionnelle

Les curriculum vitae ajoutés sur la plateforme

Vos articles, publications et commentaires

Les réponses aux enquêtes et les groupes adhérés

La plateforme souligne avec force que les messages privés ne sont pas compris dans cette collecte.

Pourquoi cette hâte subite ?

C'est une course à couper le souffle. L'IA représente la nouvelle ruée vers l'or, tandis que les données en constituent le pétrole. Suite à Meta (Facebook, Instagram) qui a démarré sa vaste collecte de données en mai, LinkedIn prend maintenant la relève. Les entreprises technologiques de premier plan ont une insatiable demande en contenus pour former leurs modèles.





LinkedIn justifie cette collecte de grande envergure en se basant sur le principe juridique d'"intérêt légitime", soutenant que cela « optimise l'expérience » et facilite la tâche des recruteurs pour dénicher les profils adéquats. Une explication qui suscite la controverse parmi les défenseurs de la vie privée, critiquant une activation par défaut forcée.

Avons-nous toujours la possibilité de dire non ?

Oui, fort heureusement. Si vous avez manqué la date limite, il n'y a pas lieu de désespérer. LinkedIn est contraint par le RGPD de laisser la possibilité de refuser à tout moment, y compris après l'implémentation. La procédure reste facile, mais il est nécessaire de la comprendre :

Cliquez sur votre image de profil (« Vous ») située dans le coin supérieur droit. Accédez à « Préférences et confidentialité ». Sélectionnez l'onglet « Protection des données ». Allez jusqu'à « Données pour l'amélioration de l'IA générative ». Désélectionnez la case.

Si vous changez d'avis, cette action peut être annulée. Cependant, par défaut, vous êtes maintenant un contributeur à l'IA de LinkedIn.

Foire Aux Questions (FAQ)

De quelles données s'agit-il précisément ?

LinkedIn exploite l'ensemble des informations publiques que vous avez mises à disposition : votre profil, vos curriculum vitae, votre photo, vos publications, vos articles et vos commentaires. Cette collecte ne comprend pas les messages privés.

Est-ce que l'activation automatique de cette option est conforme à la loi ?

Il s'agit d'une controverse juridique. LinkedIn pense que c'est le cas, s'appuyant sur « l'intérêt légitime » d'améliorer ses services. Les autorités européennes ont tendance à favoriser un consentement explicite (« opt-in ») plutôt qu'une option de refus (« opt-out ») dissimulée dans les menus.

Je n'ai rien entrepris avant le 3 novembre, est-ce que c'est trop tard ?

Non. L'utilisation de vos données a débuté le 3 novembre, néanmoins vous avez la possibilité d'interrompre ce processus à tout instant en respectant les instructions de désactivation présentes dans vos paramètres de confidentialité.