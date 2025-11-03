Il est trop tard pour l'empêcher, mais il est encore temps d'agir. Si vous n'avez fait aucune manipulation ce week-end, votre profil LinkedIn est, à l'heure où vous lisez ces lignes, en train de nourrir l'intelligence artificielle du réseau social.

L'entreprise, suivant de près les pas de Meta, a activé ce 3 novembre sa nouvelle politique de confidentialité. Elle s'octroie désormais le droit d'utiliser vos données publiques pour améliorer ses propres outils d'IA générative.

Quelles données sont maintenant utilisées par l'IA ?

L'éventail des données pouvant être utilisées est large, surtout que le réseau se base principalement sur des informations accessibles au public. Cela concerne des informations comme :

  • Votre biographie, votre nom et votre photo.
  • Votre formation et votre expérience professionnelle
  • Les curriculum vitae ajoutés sur la plateforme
  • Vos articles, publications et commentaires
  • Les réponses aux enquêtes et les groupes adhérés

La plateforme souligne avec force que les messages privés ne sont pas compris dans cette collecte.

LinkedIn

Pourquoi cette hâte subite ?

C'est une course à couper le souffle. L'IA représente la nouvelle ruée vers l'or, tandis que les données en constituent le pétrole. Suite à Meta (Facebook, Instagram) qui a démarré sa vaste collecte de données en mai, LinkedIn prend maintenant la relève. Les entreprises technologiques de premier plan ont une insatiable demande en contenus pour former leurs modèles.

linkedin-jeu

LinkedIn justifie cette collecte de grande envergure en se basant sur le principe juridique d'"intérêt légitime", soutenant que cela « optimise l'expérience » et facilite la tâche des recruteurs pour dénicher les profils adéquats. Une explication qui suscite la controverse parmi les défenseurs de la vie privée, critiquant une activation par défaut forcée.

Avons-nous toujours la possibilité de dire non ?

Oui, fort heureusement. Si vous avez manqué la date limite, il n'y a pas lieu de désespérer. LinkedIn est contraint par le RGPD de laisser la possibilité de refuser à tout moment, y compris après l'implémentation. La procédure reste facile, mais il est nécessaire de la comprendre :

  1. Cliquez sur votre image de profil (« Vous ») située dans le coin supérieur droit.
  2. Accédez à « Préférences et confidentialité ».
  3. Sélectionnez l'onglet « Protection des données ».
  4. Allez jusqu'à « Données pour l'amélioration de l'IA générative ».
  5. Désélectionnez la case.

Si vous changez d'avis, cette action peut être annulée. Cependant, par défaut, vous êtes maintenant un contributeur à l'IA de LinkedIn.

Foire Aux Questions (FAQ)

De quelles données s'agit-il précisément ?

LinkedIn exploite l'ensemble des informations publiques que vous avez mises à disposition : votre profil, vos curriculum vitae, votre photo, vos publications, vos articles et vos commentaires. Cette collecte ne comprend pas les messages privés.

Est-ce que l'activation automatique de cette option est conforme à la loi ?

Il s'agit d'une controverse juridique. LinkedIn pense que c'est le cas, s'appuyant sur « l'intérêt légitime » d'améliorer ses services. Les autorités européennes ont tendance à favoriser un consentement explicite (« opt-in ») plutôt qu'une option de refus (« opt-out ») dissimulée dans les menus.

Je n'ai rien entrepris avant le 3 novembre, est-ce que c'est trop tard ?

Non. L'utilisation de vos données a débuté le 3 novembre, néanmoins vous avez la possibilité d'interrompre ce processus à tout instant en respectant les instructions de désactivation présentes dans vos paramètres de confidentialité.