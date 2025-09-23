À l'instar d'autres géants de la tech comme Meta, LinkedIn a décidé d'utiliser les informations de ses utilisateurs européens pour l'entraînement de ses intelligences artificielles. Cette collecte de données personnelles est activée par défaut, sans que votre consentement explicite ne soit requis. Bien qu'un bandeau d'information soit censé apparaître, de nombreux utilisateurs ne l'ont pas encore vu. La nouvelle politique sera effective à partir du 3 novembre 2025, il est donc temps d'agir si vous souhaitez conserver le contrôle de vos informations.

Quelles sont les données collectées par LinkedIn ?

L'étendue des informations collectées est vaste et couvre la majorité de votre activité sur la plateforme. Pour justifier cette collecte sans consentement, LinkedIn invoque la notion juridique d'"intérêt légitime", une exception prévue par le droit européen souvent jugée discutable dans ce contexte. Heureusement, les messages privés sont exclus de cette collecte.

Voici un aperçu des principales données concernées :

Informations de profil : votre nom, photo, poste, formation et compétences.

votre nom, photo, poste, formation et compétences. Contenu publié : tous vos posts, articles et commentaires.

tous vos posts, articles et commentaires. Activité : les pages que vous visitez, les vidéos que vous regardez et vos recherches d'emploi.

les pages que vous visitez, les vidéos que vous regardez et vos recherches d'emploi. Données techniques et déduites : votre adresse IP, votre localisation, votre tranche d'âge ou encore vos centres d'intérêt estimés.

votre adresse IP, votre localisation, votre tranche d'âge ou encore vos centres d'intérêt estimés. Saisies dans les outils IA : les textes, CV et objectifs que vous entrez dans les fonctionnalités basées sur l'IA de LinkedIn.

Comment refuser l'utilisation de vos données

La loi oblige le réseau social à vous proposer une solution de retrait ("opt-out"). La procédure pour refuser cette utilisation est simple, mais elle est enfouie dans les paramètres de votre compte.

Voici la marche à suivre pour désactiver l'option :

Cliquez sur votre photo de profil en haut à droite, puis sélectionnez "Préférences et confidentialité". Dans le menu de gauche, allez dans l'onglet "Confidentialité des données". Faites défiler jusqu'à la section "Données pour l’amélioration de l’IA générative". Désactivez l'interrupteur à côté de l'option "Utiliser mes données pour entraîner des modèles d’IA de création de contenu".

Une désactivation sans effet rétroactif

Il est primordial de comprendre une nuance importante : cette action n'est pas rétroactive. Comme le précise la plateforme, « le fait de vous désinscrire signifie que Linkedin et ses sociétés affiliées n'utiliseront pas vos données personnelles pour former des modèles à l'avenir. Mais cela n'affecte pas la formation qui a déjà eu lieu. » En d'autres termes, toutes les données qui ont déjà été absorbées par les modèles de LinkedIn avant votre désinscription continueront d'être utilisées. Agir rapidement est donc la seule manière de limiter la quantité d'informations que vous céderez à la plateforme. Vous avez jusqu'au 3 novembre 2025 pour effectuer cette modification.