Sur les chiffres de Statcounter, Linux en tant que système d'exploitation sur l'ordinateur de bureau a récemment franchi la barre des 5 % de part de marché aux États-Unis. Une tendance à la hausse qui se confirme outre-Atlantique et s'observe également en France, où Linux est crédité de plus de 4,5 %.

À l'échelle mondiale, c'est par contre une tendance à la baisse qui continue d'être observée sur les chiffres de Statcounter, faisant que Linux sur l'ordinateur de bureau repasse désormais sous la barre des 4 % de part de marché.

Le cap des 3 % approche pour Linux sur Steam

Du côté de la communauté des gamers sur PC, la dernière enquête sur le matériel et les logiciels de la plateforme de jeux vidéo Steam de Valve révèle que Linux n'a globalement de cesse de progresser depuis le début de l'année.

Dorénavant, Linux compte pour 2,89 % des configurations des ordinateurs de joueurs sur Steam.

Les dés sont quelque peu pipés en raison de la console hybride Steam Deck avec son système d'exploitation SteamOS basé sur Linux. Tout en étant leader, SteamOS est cependant à la baisse.

Les tendances Linux sur Steam en juillet

SteamOS : 28,31 % (-2.73 %)

Arch Linux : 10,82% (+0,33 %)

Linux Mint 22.1 : 7,83 % (-0,07 %)

Freedesktop SDK 24.08 (Flatpak runtime) : 6,54 % (-0,08 %)

Ubuntu 24.04.2 LTS : 4,44 % (+0,23 %)

CachyOS : 4,21 % (+1,03 %)

Ubuntu Core 22 : 4,17 % (-0,23 %)

Bazzite 42 (From Fedora Kinoite) : 3,2 % (+0,83%)

Manjaro Linux : 2,46 % (0 %)

EndeavourOS Linux : 2,33% (-0,07 %)

Fedora Linux 42 (Workstation Edition) : 2,21 % (+2,21 %)

Pop!_OS 22.04 LTS : 2,14% (+0,08 %)

Debian GNU/Linux 12 (bookworm) : 1,96 % (-0,02 %)

Fedora Linux 42 (KDE Plasma Desktop Edition) : 1,79 % (+1,79 %)

Autres : 17,58 % (-3.29 %)

Rappelons que l'enquête mensuelle de la plateforme de jeux vidéo Steam est avec une participation facultative.