En tant que système d'exploitation sur l'ordinateur de bureau, Linux vient de franchir une étape symbolique. Selon les chiffres de Statcounter, Linux a dépassé pour la première fois la barre des 5 % de part de marché aux États-Unis.

La chute de Windows comme moteur ?

Cette progression de Linux ne vient sans doute pas de nulle part. Elle coïncide avec une érosion de la popularité de Windows et la lente adoption connue par Windows 11.

Programmée pour octobre prochain, la fin de support de Windows 10 peut jouer en poussant les possesseurs d'ordinateurs plus anciens à chercher des solutions alternatives comme Linux... plutôt que de racheter un PC.

Avec des distributions Linux ayant fait d'énormes progrès en matière de simplicité et d'ergonomie, l'option de ce système d'exploitation open source sur ordinateur de bureau est peut-être plus séduisante que jamais actuellement.

Du côté de Microsoft et malgré un récent couac, la communication officielle demeure sur plus de 1,4 milliard d'appareils actifs par mois pour Windows. Reste que ce gros chiffre est le même depuis 2022. À défaut d'une chute, c'est en tout cas une stagnation.

Des chiffres avec des réserves

Les chiffres de Statcounter se basent sur plus de 5 milliards de pages vues par mois par des internautes du monde entier et sur plus de 1,5 million de sites. Il ne s'agit pas d'une mesure de visites, des sessions ou d'appareils individuels.

D'autres biais sont pour la représentativité du trafic web avec l'absence de gros sites et le blocage des codes de suivi de Statcounter par les protections des navigateurs. Un dernier point qui pourrait être sensible du côté des utilisateurs de Linux.

Selon Statcounter, la part de marché de Linux sur l'ordinateur de bureau est de 4,1 % à l'échelle mondiale (70 % pour Windows). En France, elle est proche de 4,3 %.