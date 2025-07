Pendant quelques jours, une information a largement interpellé la presse informatique et au-delà. Microsoft aurait perdu la bagatelle de 400 millions d'utilisateurs actifs par mois de Windows en l'espace de trois ans.

Cette chute vertigineuse a immédiatement soulevé des questions sur l'avenir du système d'exploitation. De telles questions se posent toujours, mais le groupe de Redmond a corrigé sa « coquille ».

La bourde à l'origine des spéculations

Tout part d'un billet de blog de Microsoft consacré à la fin de support de Windows 10 et pour faire la promotion de Windows 11, des ordinateurs Copilot+ PC et de Windows 365. Dans le texte originel, Yusuf Mehdi, directeur marketing grand public chez Microsoft, avait écrit :

« Aujourd'hui, Windows est le système d'exploitation le plus utilisé, alimentant plus d'un milliard d'appareils actifs par mois grâce à une plateforme ouverte et flexible qui connecte les personnes, les idées et les innovations [...]. »

Le chiffre d'un milliard avait fait bondir les plus observateurs, tant il était éloigné du chiffre de 1,4 milliard d'appareils actifs pour Windows, dont se vantait Microsoft en 2022. Le calcul a été vite fait pour la désertion de 400 millions d'utilisateurs de Windows.

Une rectification discrète de Microsoft

Plutôt que de réagir par voie de communiqué de presse, Microsoft choisit la discrétion en procédant à une simple mise à jour du billet de blog. La phrase litigieuse a été modifiée pour revenir au chiffre préalablement connu de 1,4 milliard.

Désormais, il est ainsi écrit : « Aujourd'hui, Windows est le système d'exploitation le plus utilisé, alimentant plus de 1,4 milliard d'appareils actifs par mois grâce à une plateforme ouverte et flexible qui connecte les gens, les idées et les innovations […]. »

Pas d'évaporation d'utilisateurs de Windows, même si cette fois-ci, il sera à souligner une stagnation. La croissance du parc d'utilisateurs de Windows semble alors au point mort depuis plusieurs années. Sans savoir si l'accueil reçu par Windows 11 peut être en cause.

La fin de Windows 10, vrai futur séisme ?

Si la perte d'utilisateurs de Windows n'était qu'une fausse alerte, le défi sera la fin de support de Windows 10 en date du 14 octobre 2025.

Après la date butoir, ce n'est sans doute pas un hasard si Microsoft offre quelques largesses avec son programme pour des mises à jour de sécurité payantes à destination de Windows 10, y compris pour les particuliers. Néanmoins, cela ne durera qu'un temps.

À l'avenir, si Microsoft persiste avec son chiffre de 1,4 milliard d'appareils Windows actifs par mois sans le moindre ajustement, cela risque de devenir suspect.