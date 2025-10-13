On commence la semaine avec un petit détour par Rue du Commerce, qui nous propose en ce moment une remise de 10 € dès 60 € d'achat avec le code OCTOBRE sur une sélection de produits vendus et expédiés par la plateforme.

Découvrez ci-dessous quelques articles intéressants en réduction pour l'occasion !

Rue du Commerce Promo d'automne

TOP 10 Rue du Commerce de la Promo d'automne

  1. Enceinte Bluetooth portable JBL Charge 5 - Noir à 119,90 € avec le code OCTOBRE (prix officiel 199,99 €) (30W, Bluetooth 5.1, IP67 autonomie 20h, fonction de batterie externe)
  2. Liseuse Kobo Clara BW à 139,95 € avec le code OCTOBRE (écran noir et blanc 6" E Ink Carta 1300 HD 1448 x 1072, IPX8, stockage 16 Go, Wi-Fi / Bluetooth, USB-C, 1500 mAh, réglage de la luminosité...)
  3. Écouteurs sans fil à oreilles libres Shokz OpenFit 2 - Noir à 149,95 € avec le code OCTOBRE (crochets d'oreilles, autonomie 48h, charge rapide, IP55, OpenBass 2.0, 2 micros à réduction de bruit, Bluetooth 5.4...)
  4. Liseuse Kobo Clara Colour à 159,95 € avec le code OCTOBRE (écran couleur 6" HD E Ink Kaleido 3 1448 x 1072, IPX8, stockage 16 Go, Wi-Fi / Bluetooth, USB-C)
  5. Aspirateur robot laveur Dreame D9 Max - Blanc à 249,95 € avec le code OCTOBRE (mode balayage et lavage, 4000 Pa, bac à poussière 570 ml, réservoir d'eau 235 ml, 3 niveaux réglables du volume d'eau, compatible Alexa...)
  6. TV Samsung LED 43CU7025 4K - 43" à 289,99 € avec le code OCTOBRE
  7. Ampli-tuner home cinéma 7.2 Pioneer VSX-935 à 539 € avec le code OCTOBRE (135W/canal, Dolby Atmos / DTS:X, virtualisation surround, Hi-Res Audio, Dolby Vision / HDR10+, Wi-Fi / Bluetooth / Ethernet, AirPlay 2, Multiroom)
  8. PC portable HP 17-cn3054nf à 739,95 € avec le code OCTOBRE (17,3" FHD, Core i7-1355U 10 cœurs jusqu'à 5 GHz, RAM 16 Go, SSD 1 To, graphiques Iris Xe, Wi-Fi 6, Windows 11 Famille)
  9. PC portable gaming ASUS FX3607VU-RP297W à 969,99 € avec le code OCTOBRE (16" FHD+ 144Hz, Core 5-210H 8 cœurs jusqur'à 4,8 GHz, RAM 32 Go, SSD 512 Go, RTX 4050 6 Go DLSS 3, Wi-Fi 6, Windows 11 Famille)
  10. Vidéoprojecteur XGIMI Horizon Ultra à 1 080 € avec le code OCTOBRE (prix officiel 1 899 €) (4K, Dolby Vision, LED + laser, adaptation intelligente de l'écran 3.0, 2300 Lumens ISO, Android TV 11, 2 haut-parleurs 12W Harman Kardon, zoom optique...)

XGIMI Horizon Ultra.

Retrouvez l'ensemble des offres sur la page de la Promo d'automne Rue du Commerce.

