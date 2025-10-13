Pack barre de son Sonos Arc Ultra + Caisson de basses Sonos Sub 4

La barre offre un son spatial 9.1.4 d’exception grâce à la compatibilité Dolby Atmos. Sa nouvelle architecture acoustique, combinée à la technologie Sound Motion, diffuse un son d’une précision saisissante, qui remplit votre espace d’écoute.

Les voix gagnent en clarté et en naturel, avec la possibilité de renforcer encore leur netteté grâce au mode Amélioration vocale.

Contrôlez vos contenus en toute simplicité via la télécommande de votre TV, l’application Sonos, les commandes tactiles, Sonos Voice Control ou Alexa.

L’installation est rapide grâce à la connexion HDMI eARC et à l’assistant guidé de l’application Sonos. Ajustez ensuite le son selon l’acoustique de votre pièce en un instant avec Trueplay.

Le caisson de basses intègre deux haut-parleurs qui délivrent des graves profonds et dynamiques. L’évent du caisson optimise la réponse dans les basses fréquences, pour que chaque vibration se fasse ressentir avec intensité.

Son architecture acoustique intègre un système d’annulation des forces, qui élimine presque totalement les vibrations et la distorsion, même à volume élevé.

La technologie Trueplay ajuste automatiquement les réglages du Sub 4 selon l’acoustique de votre pièce. Grâce à la connexion Wi-Fi, vous pouvez positionner le Sonos Sub 4 où vous le souhaitez dans la pièce.

Vous pouvez obtenir le pack barre de son Sonos Arc Ultra + Caisson de basses Sonos Sub 4 en noir à 1 369 € grâce au code 10UBA4125 sur Ubaldi (prix officiel barre de son 999 € et caisson 899 €).

Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10

Équipé d’un processeur Intel Core i7-13620H (10 cœurs, jusqu'à 4,90 GHz) et d’une carte graphique Intel UHD, il offre toute la puissance nécessaire pour le multitâche et les applications les plus exigeantes. Les performances restent fluides et stables, même lors des usages intensifs.

Son écran de 16 pouces IPS WUXGA (1920 x 1200) affiche des couleurs vives et des contrastes précis.

Avec 16 Go de mémoire DDR5 et un SSD NVMe de 1 To, le PC garantit une excellente réactivité, des chargements quasi instantanés et un vaste espace de stockage.

Côté connectivité, il intègre des ports USB-C 3.2 Gen 1, HDMI 1.4b, le Wi-Fi 6E et un lecteur de carte microSD. Le PC est livré avec Windows 11 pré-installé.

Retrouvez le Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 à 649,99 € au lieu de 979,99 €, soit une remise de 34 % sur Amazon.

Apple Watch Series 10 GPS (Boîtier Aluminium 46mm Noir de Jais avec Bracelet Sport Noir)

Elle permet de réaliser un électrocardiogramme à tout moment, d’être alerté en cas de fréquence cardiaque anormale ou d’arythmie, et de suivre le cycle menstruel avec des estimations d’ovulation rétrospectives. L’application Signes vitaux regroupe les informations essentielles telles que la fréquence cardiaque ou respiratoire, tandis que le suivi du sommeil s’enrichit de notifications en cas de signes d’apnée du sommeil.

Partenaire de sport complète, l’Apple Watch 10 vous accompagne au quotidien avec des anneaux Activité personnalisables, des données détaillées pour de nombreux types d’entraînements et la mesure de la charge d’entraînement pour évaluer l’intensité de vos efforts. Elle intègre aussi des capteurs dédiés aux activités aquatiques, comme un profondimètre et un capteur de température de l’eau, et comprend trois mois d’abonnement gratuit à Apple Fitness+.

Vous pouvez envoyer des messages, passer des appels, écouter de la musique, interagir avec Siri et recevoir vos notifications grâce à la compatibilité GPS avec votre iPhone ou via un réseau Wi-Fi.

L’Apple Watch Series 10 embarque également des fonctionnalités de sécurité intelligentes, telles que la détection des chutes et des accidents, qui peuvent prévenir automatiquement les secours. Un simple appui suffit pour déclencher un appel d’urgence, tandis que la fonction Accompagnement informe vos proches de votre arrivée à destination.

Conçue pour durer, elle est résistante aux chocs, à la poussière (IP6X) et à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur. Sa recharge rapide permet également d’atteindre 80 % de batterie en seulement 30 minutes.

La Apple Watch Series 10 est en promotion à 349,99 € avec le code CLUBR10 sur Rakuten en ce moment.



