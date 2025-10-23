L'incident, survenu dans la nuit du 19 au 20 octobre, a mis en lumière une dépendance technologique aussi surprenante que problématique. Les lits Eight Sleep, vendus à plusieurs milliers d'euros et nécessitant un abonnement, dépendent entièrement du cloud pour leurs fonctions les plus essentielles. Sans connexion aux serveurs, les commandes deviennent tout simplement inopérantes.

Quels problèmes les utilisateurs ont-ils rencontrés ?

Au milieu de la nuit, des dizaines d'utilisateurs se sont plaints sur les réseaux sociaux d'être littéralement pris en otage par leur lit. À cause de la gigantesque panne d’Amazon Web Services, les fonctionnalités intelligentes du "Pod" Eight Sleep étaient hors de contrôle. Certains se sont retrouvés bloqués en position inclinée, incapables de remettre leur matelas à plat, tandis que d'autres ont dû supporter une chaleur étouffante sans pouvoir baisser la température. « Mon pod est +5 et je transpire parce que je ne peux pas baisser [la température] ou éteindre [le lit] », a témoigné un client excédé. Même les commandes manuelles étaient devenues inutiles, plongeant les dormeurs dans un véritable cauchemar technologique.

Would be great if my bed wasn’t stuck in an inclined position due to an AWS outage. Cmon now — Brandon (@Brandon25774008) October 21, 2025

Comment le fabricant a-t-il géré cette crise inattendue ?

Face au déluge de critiques, la réaction d'Eight Sleep a été rapide. Matteo Franceschetti, le PDG de l'entreprise, a rapidement présenté ses excuses publiques sur X, reconnaissant que l'expérience vécue par ses clients était inacceptable. Cet incident a servi de piqûre de rappel brutale sur la vulnérabilité des objets connectés qui ne disposent pas d'une alternative locale. Le PDG a alors promis de mobiliser ses équipes « 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 » pour développer une solution et s'assurer qu'un tel scénario ne puisse plus jamais se reproduire.

The AWS outage has impacted some of our users since last night, disrupting their sleep. That is not the experience we want to provide and I want to apologize for it.



We are taking two main actions:

1) We are restoring all the features as AWS comes back. All devices are currently… — Matteo Franceschetti (@m_franceschetti) October 20, 2025

Quelle solution a finalement été déployée ?

La promesse n'est pas restée lettre morte. En un temps record, Eight Sleep a déployé une mise à jour cruciale de son application, introduisant enfin un "mode panne". Cette nouvelle fonctionnalité permet à l'application de communiquer directement avec le lit via une connexion Bluetooth lorsque les serveurs cloud sont inaccessibles. Les utilisateurs peuvent désormais effectuer les réglages de base pour garantir une nuit correcte, même sans internet. Les actions désormais possibles en local incluent :

Activer et désactiver le système.

Modifier la température de la housse thermique.

Remettre la base du lit en position plate.

Cette mésaventure met en évidence un défaut de conception majeur dans l'univers de l'IoT (Internet of Things) : la dépendance excessive au cloud pour des fonctions essentielles. Il a fallu une panne mondiale pour que les utilisateurs de ces lits de luxe obtiennent enfin un mode hors ligne, une sécurité qui aurait dû être intégrée dès le départ.