Voici la litière auto-nettoyante Furbulous.

Il s'agit de la première litière du marché qui, en plus de se nettoyer toute seule, remplit pour vous les sacs poubelles et les ferme automatiquement. Son intérieur spacieux de 60L permet d'accueillir plusieurs chats et elle est compatible avec tous les types de litières.

Dotée d'un large tiroir à déchets de 6L et d'un désodorisant certifié et testé intégré, la litière offre une autonomie totale jusqu'à 3 mois. Son fonctionnement est silencieux et ne dérangera donc pas votre petit compagnon.

7 capteurs intégrés garantissent la sécurité de votre chat : la litière intelligente est capable de détecter sa présence à l'intérieur ou à proximité et empêchera la porte de s'ouvrir. Les capteurs peuvent aussi détecter son poids ainsi que ses mouvements pour éviter qu'il ne reste bloqué.

Grâce à l'application, vous pouvez programmer le nettoyage et avoir accès à des données intéressantes pour surveiller la santé de votre chat comme son poids ou le nombre de fois qu'il utilise la litière. À noter que la fonction de nettoyage automatique ne marchera pas pour les chatons en raison de leur poids trop léger.

La litière est également facile à nettoyer vous-même, avec des éléments détachables sans effort.

Une boîte de 2 sacs poubelles à auto-emballage vous est offerte, ainsi que 3 bâtonnets de désodorisant.

La litière auto-nettoyante Furbulous est à 379 € avec le code NNNFRSOLDE13 + la réduction déjà appliquée au lieu de 597,22 €, soit une remise totale de 36% sur Geekbuying. Livraison gratuite de Pologne.





Jetez également un œil aux soldes d'hiver Cdiscount, aux bons plans écrans PC LG ou encore aux mini PC BMAX et GEEKOM en promo en ce moment.