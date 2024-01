Commençons par le BMAX B6 Power.

Il embarque un processeur Intel Core i7-1060NG7 avec 4 cœurs et 8 threads pouvant aller jusqu'à 3,8GHz.

On trouve 16 Go de RAM DDR4 et un SSD SATA M.2 de 1 To. Un autre emplacement NVMe M.2 est disponible pour ajouter un second SSD.

La carte graphique Iris Plus permet une sortie simultanée sur 3 écrans en 4K 60Hz avec les deux connecteurs HDMI et le port USB-C.

Il intègre également le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2 et est équipé d'un port Ethernet Gigabit (1000mbps) et de 3 ports USB 3.0.

Le BMAX B6 Power est à 309 € avec les codes NNNFRB6BP ou NNNFRBB6 + la réduction déjà appliquée au lieu de 366,31 €, soit une remise totale de 15% sur Geekbuying. Livraison d'Europe offerte.

Passons maintenant au GEEKOM IT 13.

Il embarque un CPU Intel i5-13500H avec 12 cœurs et 16 threads pouvant aller jusqu'à 4,7 GHz ainsi qu'une carte graphique Iris Xe.

Le GEEKOM IT13 est équipé d'une RAM DDR4 de 16 Go ainsi que d'un SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 de 512 Go.

Il offre une sortie simultanée sur 4 écrans avec 2 ports USB 4.0 en 8K 60Hz et de 2 ports HDMI 2.0 en 4K 60Hz et intègre le WiFi 6E et le Bluetooth 5.2.

Le GEEKOM IT 13 est à 479,99 € avec le code NNNFRGKI5 + la réduction déjà appliquée au lieu de 649,17 €, soit une remise totale de 26% sur Geekbuying. La livraison d'Europe est gratuite.

Passons à la version supérieure du GEEKOM IT 13.

Ce modèle est doté d'un Intel i7-13700H avec 14 cœurs et 20 threads jusqu'à 5.0 GHz, ainsi que d'une RAM DDR4 32 Go et d'un SSD de 1 To.

Il est proposé à 639,99 € avec le code NNNFRGKI7 + la réduction déjà appliquée au lieu de 741,91 €, soit une remise totale de 13% sur Geekbuying. Livraison gratuite depuis l'Europe.

Consultez également notre top 3 des promos du jour avec barre de son Samsung, kit tado° thermostat intelligent et casque Jabra, nos bons plans montres connectées sport Fitbit ou encore les offres Cdiscount du moment.