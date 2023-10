Annoncée en avril 2022, la Livebox 6 n'est pas bien vielle. Pourtant, Orange serait sur le point de commercialiser une Livebox 7. Selon les informations de MacGeneration, cette nouvelle Livebox aurait le même design que la Livebox 6.

La Livebox 6 est avec un design vertical pour optimiser la diffusion du Wi-Fi et dans le but d'une meilleure couverture. C'est une connectivité Wi-Fi 6E pour cette box avec revêtement en tissu gris qui est équipée d'un écran tactile E-Ink pour l'accès aux informations et fonctions.

Si la Livebox 6 dispose d'un port Ethernet à 2,5 Gbit/s (en plus de quatre ports 1 Gbit/s), la Livebox 7 profiterait à la place d'un port à 10 Gbit/s. C'est ce point précis qui constituerait la principale évolution.

Confirmation d'une Livebox 7 sur une page d'Orange

Sur une page du site Réseaux Orange (reseaux.orange.fr), ce port Ethernet 10 Gbit/s n'est pas évoqué, mais il a bel et bien été fait mention avant son retrait d'une Livebox 7. Avec l'outil Wayback Machine d'Internet Archive pour afficher un cliché de la page en question, on peut lire que la Livebox 7 avec Wi-Fi 6E est " idéale pour profiter des multi-connexions en simultané. "

La page indique que la Livebox 7 est disponible avec l'offre Livebox Max Fibre et propose tous les avantages de la Livebox 6, avec une connexion présentée comme premium. Le débit descendant est ainsi porté à jusqu'à 5 Gbit/s (au lieu de 2 Gbit/s actuellement), tandis que le débit montant reste à 800 Mbit/s.

Si tout se confirme, une hausse de prix de l'offre associée à la Livebox 7 - qui rependra la démarche éco-conception de la Livebox 6 - est donc à craindre, ainsi que davantage de segmentation pour les forfaits d'Orange.

L'heure du XGS-PON pour Orange ?

Rappelons qu'Orange a déjà expérimenté une technologie permettant d'atteindre un débit descendant de jusqu'à " 10 Gbit/s " et avait évoqué un déploiement progressif vers 2023, lorsque les usages auront évolué. Le temps est sans doute venu, d'autant que la concurrence a déjà pris les devants.

Pour Orange, ce sera aussi avec la technologie de fibre optique XGS-PON (10 Gigabits Symmetric Passive Optical Network), de la même manière que SFR et Bouygues Telecom. Free est avec la technologie 10G-EPON (10 Gigabits Ethernet Passive Optical Network).