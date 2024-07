Au 30 juin 2024, Orange compte en France un total de 12,262 millions d'abonnés sur le fixe haut débit, dont 8,74 millions en fibre optique (FTTH), 3,441 millions en xDSL, 81 000 pour une offre 4G ou 5G fixe.

Sur le deuxième trimestre de l'année, c'est une perte de 4 000 abonnés Livebox qui est bien moins prononcée qu'au cours du premier trimestre. La perte est de 108 000 abonnés sur un an. Toutefois, le revenu moyen par abonné fixe est en hausse à 38 € (+3,4 % sur un an).

Au deuxième trimestre, le nombre d'abonnés FTTH a augmenté de 260 000. La hausse est de plus de 1 million par rapport au deuxième trimestre 2023. Le nombre de foyers raccordables à la fibre optique s'approche de 40 millions pour Orange.

Du côté du mobile et des forfaits, le nombre d'abonnés pour Orange atteint 20,948 millions d'abonnés au deuxième trimestre. Bénéficiant d'une bonne dynamique de la marque Sosh, la hausse est de 103 000 abonnés par rapport au trimestre précédent et de 295 000 abonnés sur un an.

Une politique de prix disciplinée

Sur le plan financier, Orange indique que les revenus du deuxième trimestre en France sont en hausse de 0,3 % (+14 millions d'euros) sur un an à environ 4,4 milliards d'euros.

Une nouvelle fois, le groupe souligne que la progression des services de détails, des ventes d'équipement et des autres revenus compense la baisse des services aux opérateurs. Cette dernière a été atténuée par la hausse des tarifs de dégroupage et du génie civil au premier trimestre.

" En France, notre position de leader notamment sur le haut de marché et l'excellente qualité réseau et de service nous permettent de maintenir une politique de prix disciplinée. ", déclare Christel Heydemann.

La patronne du groupe Orange met en outre en avant le lancement d'offres innovantes et dites différenciantes, en prenant seulement l'exemple de la solution Orange Cybersecure à destination des particuliers.