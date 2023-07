Le marché des intelligences artificielles est en pleine explosion et les géants de la tech se sont lourdement investis dans le domaine en espérant toucher le gros lot. On estime que le marché de l'IA représentera plusieurs centaines de milliards de dollars par an d'ici quelques années, mais Meta pourrait avoir quelque peu douché les espoirs de certains en annonçant une IA gratuite, y compris pour les professionnels.

Meta, la maison mère de Facebook a ainsi annoncé que Llama 2, sa nouvelle intelligence artificielle générative serait proposée gratuitement aux particuliers comme aux entreprises, y compris dans un cadre d'utilisation commerciale.

Un algorithme gratuit pour tous

Il s'agit pour Meta de prendre de cours ses principaux concurrents sur le secteur, à savoir Google et OpenAI. Depuis quelques mois, OpenAI et Google ont verrouillé leurs recherches dans l'IA et proposent des systèmes propriétaires sur un modèle payant.

Évolution de Llama 1, Llama 2 a profité d'un entrainement avec 40% de données supplémentaires sur la première version. L'IA de Meta est proposée selon 3 modèles avec 7, 13 ou 70 milliards de paramètres. Le modèle standard a été préentrainé avec 2 milliards de milliards de jetons avec une longueur contextuelle de 4096 jetons.

L'intelligence artificielle de Meta profite d'un partenariat avec Microsoft pour l'hébergement sur les services Cloud Azure, mais elle s'installera également sur Amazon Web Services, Hugging Face mais également d'autres hébergeurs comme IBM, Accenture, Databricks, Orange... Llama 2 est également optimisée pour un fonctionnement sous Windows, et Qualcomm planche déjà pour une intégration poussée au sein des environnements mobiles.

Proposer une telle IA gratuitement y compris à usage commercial devrait imposer aux concurrents de monter en gamme ou de prouver la supériorité de leurs algorithmes pour justifier d'une tarification (très élevée d'ailleurs). Llama 2 n'impose qu'une limite : 700 millions d'utilisateurs actifs par mois, au-delà de ce seuil il faudra demander une licence spécifique à Meta.