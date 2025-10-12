- Google Chrome 141.0.7390.77 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Microsoft Edge 141.0.3537.71 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Tor Browser 14.5.8 (Windows, macOS, Linux) : naviguer sur le réseau d'anonymisation Tor
- Ubuntu 25.10 (Questing Quokka) : distribution Linux
- LibreOffice 25.8.2 (Windows, macOS, Linux) : suite de productivité
- CCleaner 7.0 (Windows) : outil de nettoyage et d'optimisation du système
- GIMP 3.0.6 (Windows, macOS, Linux) : édition et retouche d'image
- Shutter Encoder 19.5 (Windows, macOS) : convertir et éditer des vidéos
- ocenaudio 3.16.1 (Windows, macOS, Linux) : éditeur audio
- Notepad++ 8.8.6 (Windows) : éditeur de texte et de code source
- Wireshark 4.6 (Windows, macOS, Linux) : analyseur de protocole réseau