Au nom de code Questing Quokka, la dernière version semestrielle de la distribution Ubuntu est disponible. Ubuntu 25.10 s'appuie sur le noyau Linux 6.17 pour amender la compatibilité matérielle.

L'expérience de bureau est assurée par GNOME 49, qui fonctionne dorénavant exclusivement sur une session Wayland par défaut. Cette version introduit également de nouvelles applications, comme la visionneuse d'images Loupe et l'émulateur de terminal Ptyxis.

Des avancées en matière de sécurité

L'axe principal de la nouvelle version est sans conteste le renforcement de la sécurité. Ubuntu 25.10 est la première distribution majeure à adopter par défaut sudo-rs, une réimplémentation en langage Rust de la commande sudo traditionnelle.

Ce changement permet de considérablement réduire la surface d'attaque en éliminant les vulnérabilités liées à la gestion de la mémoire. Dans la même veine, les utilitaires de base GNU coreutils sont remplacés par leur équivalent en Rust (uutils).

Enfin, la version 25.10 offre un support expérimental pour le chiffrement complet du disque (FDE) adossé à une puce TPM (Trusted Platform Module), une méthode qui stocke les clés de chiffrement dans un composant matériel sécurisé.

Quoi de neuf pour les développeurs et le support matériel ?

Avec pour socle le noyau Linux 6.17, Ubuntu 25.10 apporte des nouveautés pour le matériel et les développeurs.

La virtualisation imbriquée devient accessible sur l'architecture Arm, permettant de faire tourner des hyperviseurs au sein de machines virtuelles sur des plateformes comme NVIDIA Grace et AmpereOne.

Cette version prépare également le support natif d'Intel TDX, une technologie créant des machines virtuelles isolées matériellement, tandis que l'écosystème RISC-V bénéficie de l'adoption du profil RVA23, standardisant la compatibilité matérielle.

À noter la mise à jour de la chaîne de compilation avec GCC 15, Python 3.14 RC3, Go 1.25 et Rust 1.85.

L'expérience utilisateur avec Ubuntu 25.10

Pour l'utilisateur final, Ubuntu 25.10 propose une expérience rafraîchie grâce à GNOME 49. Cette version de l'environnement de bureau intègre des contrôles multimédias et d'alimentation sur l'écran de verrouillage, ainsi que des améliorations de l'accessibilité conformes à l'European Accessibility Act (EAA), avec un meilleur support du mode contraste élevé et de la navigation au clavier.

En plus des nouvelles applications par défaut Loupe et Ptyxis, un nouveau système de notification des mises à jour fait son apparition, plus discret mais persistant dans la barre système.

Ubuntu 25.10 a droit à un support pendant neuf mois, soit jusqu'en juillet 2026. Les utilisateurs à la recherche d'une stabilité à long terme devront se tourner vers la version 24.04 LTS d'Ubuntu et dans l'attente de la future version 26.04 LTS.