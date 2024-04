Commençons avec le pack casque ASTRO Gaming A40 TR + MixAmp Pro TR 4ème génération.

Compatible avec plusieurs plateformes, y compris PS, PC / Mac, Switch et Xbox Series X|S, il est doté de l'ASTRO Audio V2, garantissant un son de qualité professionnelle.

Il est compatible avec les Mod Kits, permettant de le transformer en un casque anti-bruit isolé, idéal pour les environnements bruyants.

Grâce à son support de l'audio spatial, il offre un son 3D complet pour une immersion totale. Le logiciel Centre de Commande ASTRO permet de régler facilement les paramètres audio et de communication vocale.

Sur PC, le MixAmp Pro TR assure un équilibre parfait entre le son du jeu et les communications vocales via le port USB.

Le pack casque ASTRO Gaming A40 TR + MixAmp Pro TR 4ème génération est à 159,99 € sur Amazon. Les prix officiels sont 169 € pour le casque et 149 € pour le mélangeur audio.



Voici d'autres produits Logitech en promotion en ce moment :



