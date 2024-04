Commençons avec le Microsoft Surface Laptop Go 3.

Il est doté d'un écran tactile dynamique PixelSense de 12,4 pouces avec verre Corning Gorilla Glass 3, d'un processeur Intel Core i5 de 12ème génération ainsi que de 16 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le rapport d'aspect 3:2 caractéristique des Surface offre un espace d'affichage supplémentaire, permettant d'en faire plus et de naviguer plus facilement.

Exploitez la recherche alimentée par l'IA, directement intégrée à la barre des tâches, et simplifiez vos actions en utilisant votre voix pour les déclencher.

Le Surface Go 3 est également équipé de haut-parleurs Omnisonic avec Dolby Audio Premium, d'une caméra HD ainsi que de deux micros Studio à longue portée avec la technologie Voice Clarity pour des appels clairs.

Il offre jusqu'à 15 heures d'autonomie et prend en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1.

Le Microsoft Surface Laptop Go 3 est en ce moment au prix de 969 € au lieu de 1 149 €, soit une remise de 16% sur Amazon.

Passons maintenant au mini PC FIREBAT AK2 PLUS.

Il embarque un Intel N100 avec 4 cœurs, 4 threads et une fréquence pouvant aller jusqu'à 3,4 GHz ainsi qu'une carte graphique Intel UHD.

Profitez d'une connectivité sans fil rapide grâce au WiFi double bande et au Bluetooth 4.2, tandis que le port LAN assure une connexion Internet stable.

Le mini PC offre une mémoire vive DDR4 de 16 Go et un SSD de 512 Go et prend également en charge l'affichage 4K double écran.

Le mini PC FIREBAT AK2 PLUS est en ce moment à 119,15 € sur AliExpress avec la livraison gratuite en 6 jours.





Enfin, terminons notre top 3 avec les OnePlus Nord Buds 2 - Noir.

Le nouvel algorithme BassWave ajuste dynamiquement votre son pour un équilibre parfait, avec des basses plus profondes et des voix claires et puissantes.

Ils offrent jusqu'à 25 dB de suppression active du bruit et vous pouvez les associer à votre téléphone OnePlus pour profiter d'un audio ultra-immersif, avec le support du son Dolby Atmos et du tuner audio Dirac intégré.

Profitez de jusqu'à 7 heures d'écoute en une seule charge et jusqu'à 36 heures en utilisant le boîtier de charge. Avec leur indice IP55, les écouteurs résistent sans problème à l'eau et à la transpiration.

Les OnePlus Nord Buds 2 en noir sont en promotion à 39 € au lieu de 69 €, soit une remise de 43% sur Amazon.

On peut également les trouver en blanc à 35 € sur Cdiscount.



