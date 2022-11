Commençons avec l’écran incurvé LG UltraWide qui profite d’une belle réduction sur le site d’Amazon.

La dalle présente une diagonale de 35" en UltraWide QHD+ pour une définition de 3440 x 1440 px et une fréquence de rafraichissement de 100 Hz. L’écran est également compatible HDR10 et prend en charge l’HDR qui vous permet de profiter pleinement des jeux et films en haute résolution avec des couleurs plus éclatantes que jamais.

Nous notons la présence de deux ports HDMI et d’un DisplayPort. Le LG UltraWide 35WN75CN bénéficie d’un temps de réponse de 5 ms et d’une dalle qui couvre 99 % du spectre sRGB.

Sur le site d'Amazon, l’écran incurvé LG UltraWide 35WN75CN est au prix de 380 € au lieu de 580 € avec la livraison gratuite.





Passons à la souris Logitech G203 LIGHTSYNC qui voit son prix chuter de 53 %, toujours sur Amazon.

Elle est dotée d’un capteur optique de 8000 PPP qui permet des déplacements précis avec des paliers pré-réglés pour changer la définition rapidement. La souris profite d’un rétroéclairage RVB coloré et vibrant avec 16,8 millions de couleurs.

Elle dispose de 6 boutons configurables et le design de la souris est très ergonomique. De plus, ses boutons profitent de ressorts mécaniques qui possèdent une très bonne résistance.

Sur le site d’Amazon, la souris Logitech G203 LIGHTSYNC est au prix réduit de 21 € au lieu de 45 € avec la livraison gratuite et rapide.





Finissons avec le casque BOSE 700 qui est également à prix réduit sur Amazon.

Ce dernier est pourvu de la technologie de réduction de bruit ultra puissant avec 11 niveaux qui permettent de profiter de vos musiques, podcasts préférés et bien d’autres sans distraction. De plus, le casque offre un son incroyable grâce aux détails clairs et précis et propose des basses profondes.

En matière de confort, le casque offre une très bonne ergonomie et un design haut de gamme avec un arceau épuré en acier inoxydable et des écouteurs inclinés. Pour finir, grâce à sa batterie, profitez de 20 heures d’écoute en une seule charge.

Sur Amazon, le casque BOSE 700 est au prix de 250 € au lieu de 400 € avec la livraison gratuite.





