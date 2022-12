Commençons par le smartphone Xiaomi 11T qui profite de 40 % de réduction sur le site d’Amazon.

Le mobile est équipé d’un écran de 6,67" AMOLED FHD+ et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est propulsé par le processeur Mediatek 1200 avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. L’OS MIUI 12.5 est installé et basé sur Android 11. De plus, le Xiaomi 11T est aussi compatible Bluetooth et WiFi.

Pour la photo, le téléphone portable intègre un capteur principal de 108 MP, un ultra grand angle de 8 MP et un zoom de 5 MP. Pour faire des selfies, une caméra de 16 MP accompagne le smartphone. Et enfin, sa batterie de 5000 mAh permet une bonne autonomie et il est équipé d’un chargeur rapide plus puissant de 67 W qui permet une recharge en 36 minutes.

Sur Amazon, le Xiaomi 11T 128 Go est au prix de 324 € au lieu de 570 € à son lancement. La livraison est gratuite.





Passons au robot aspirateur Dreame D10 Plus qui bénéficie d’un coupon et d’une réduction supplémentaire.

Il est doté d’un capteur LiDAR intelligent qui permet de cartographier avec précision la maison très rapidement. De plus, l’aspirateur propose une puissante aspiration de 4000 Pa permettant d’aspirer même les tapis. Le robot adapte son aspiration en fonction de la saleté.

Il est également pourvu d’un réservoir à poussières de 400 ml et d’un réservoir d’eau de 145 ml. Le Dreame D10 Plus est également pourvu d’une batterie de 5200 mAh donnant une autonomie de 170 minutes sans interruption. Et pour finir, le Dreame D10 Plus est équipé d’une base auto aspirante qui possède un réservoir à poussières de 2,5 litres qui permet de collecter jusqu’à 45 jours de poussières.

Sur Amazon, le robot aspirateur Dreame D10 Plus est au prix réduit de 350 € au lieu de 500 € avec la livraison gratuite.





Finissons avec le volant de jeu Logitech G29 accompagné de ses pédales qui est en promotion sur Amazon.

Les pédales G920 sont réglables et permettent d’obtenir une conduite plus vraie que nature. Quant au volant, ce dernier propose un design soigné et proche de la réalité afin d’obtenir une expérience de conduite parfaite. Nous notons aussi la présence de cuir cousu à la main offrant une finition parfaite.

Le volant Logitech G29 est compatible avec la PS5, PS4, PC et Mac. Il intègre un retour de force à deux moteurs pour ressentir la conduite au maximum. Le volant peut tourner jusqu’à 900°, il se connecte en USB et dispose d’une multitude de commandes sur le volant. Pour finir, il dispose d’une garantie de deux ans.

Le volant de jeu Logitech G29 + pédales G920 sont au tarif de 217 € au lieu de 419 € sur le site d’Amazon avec la livraison gratuite.



