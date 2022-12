Noël débarque à grands pas et pour ce faire, Cdiscount propose des promotions sur des PC portables et fixes de la marque Lenovo. Des offres à ne pas rater avec des stocks limités. Vous pouvez consulter l’intégralité des offres sur cette page dédiée.

Commençons avec le pack Lenovo Gaming 3 15ARH05 accompagné d’un sac de transport et d’une souris.

Ce dernier est doté d’une dalle de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Il est accompagné par le processeur AMD Ryzen 5 4600 H cadencé à 3 GHz (4 en mode turbo) avec 8 Go RAM et 512 Go d’espace de stockage en SSD. Notons également la présence du chipset graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 avec 4 Go de RAM dédiée.

L’ordinateur portable est pourvu du système d’exploitation FreeDOS. Au niveau de la connectique, il est équipé de ports USB, d’un port Ethernet mais également d’un lecteur de carte. Et pour finir, sa batterie vous accompagnera pendant 6,7 heures.

Sur le site de Cdiscount, le pack Lenovo Gaming 3 15ARH05 n’est au prix de 500 € avec l’ODR de 50 €.



Passons au deuxième pack incontournable avec le PC Lenovo Legion 5 15IMH05H comprenant Windows 10 et un tapis de souris.

L’ordinateur portable est équipé d’un écran de 15,6 pouces pour une définition de 1920 x 1080 pixels et d’un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il est également propulsé par le processeur Intel Core i5 10300H cadencé à 2.5 GHz avec 8 Go de mémoire vive et 512 Go d’espace de stockage. De plus, la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 avec 6 Go de RAM dédiée fait également partie de l’aventure.

Le système d’exploitation Windows 10 est préinstallé sur l’ordinateur et ce dernier affiche une compatibilité avec le WiFi et le Bluetooth 5.0. Il est équipé de cinq ports USB, d’un port HDMI, d’un port Ethernet et d’une prise combo casque microphone.

Sur Cdiscount, le PC Lenovo Legion 5 15IMH05H + W10 + Tapis de souris est au prix de 700 € avec l’offre de remboursement de 50 € et la livraison gratuite pour les membres CDAV.





Terminons avec le pack Lenovo Ideacentre G5 14IOB6 + le tapis de souris qui profite également d’une réduction sur Cdiscount.

L’unité centrale intègre le processeur Intel Core i5 11400F cadencé à 2.6 GHz (ou 4.4 GHz maximum) avec 8 Go de RAM (possibilité d’en mettre 32 Go) et d’un SSD de 256 Go. Il intègre également la carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER avec 4 Go de RAM dédiée. Pour finir, il détient également sept ports USB, deux DisplayPort 1.4, un port HDMI, un port Ethernet et deux prises audio.

Sur le site de Cdiscount, le pack Lenovo Ideacentre G5 14IOB6 + le tapis de souris est au prix de 500 € avec l’ODR de 50 € avec la livraison gratuite.

